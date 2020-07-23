Гигант стекольной индустрии Туркменистана отгрузил на внутренний рынок 5,5 млн штук стеклотар

Высокотехнологичное предприятие Türkmen aýna önümleri агентства Türkmensenagat минпрома и коммуникации Туркменистана полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка в стеклянной таре. Об этом 22 июля сообщает ИА «Туркменистан — Золотой век».

Отметим, с начала лета 2020 года по заказам местных компаний, которые специализируются на заготовке и консервировании овощей и фруктов, а также производстве напитков, предприятие выпустило более 5,5 млн штук стеклянной тары.

В цехе по производству стеклянной посуды освоено производство 35 видов стеклянной посуды, а также медицинских флаконов и ёмкостей объёмом от 0,5 до 3 литров. Вся продукция цеха выпускается из местного сырья. Каждый день с поточных линий сходит более 60 тысяч банок и 50 тысяч бутылок.

Предприятие оснащено высокотехнологическим оборудованием иностранного производства. В частности из Германии, Бельгии, Италии, Австрии и Финляндии.

Напомним, открытие стекольного завода, не имеющего аналогов в регионе, состоялось в феврале 2018 года при участии туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Комбинат, рассчитан на производство 1 млн квадратных метров тонированного, 100 тыс. квадратных метров ламинированного, 300 тыс. квадратных метров закалённого стекла, а также 400 тыс. квадратных метров стеклопакетов в год. Строительство и оснащение предприятия самыми современными технологиями обошлось республике в сумму более $375 млн.

Добавим, предприятие Türkmen aýna önümleri — крупнейшее в Центральноазиатском регионе. Проект был осуществлён турецким подрядчиком ― компанией Tepe Türkmen Inşaat ve Ticaret Anonim Şirketi.