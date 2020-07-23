У Белоруссии свой путь борьбы с коронавирусом об этом ещё раз напомнил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июля принял участие в открытии центральной городской поликлиники в Гомеле. В ходе выступления на церемонии, глава государства вновь напомнил, что в борьбе с коронавирусом Беларусь следует по своему пути, это привело к хорошим результатам, заболеваемость снижается, успехи страны признают и зарубежные эксперты. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Выступая перед собравшимися Лукашенко рассказал, что этот объект был долгостроем, но в нынешнем году напряглись, интенсивно поработали и поликлинику сдали. Открывая новый дом здоровья, белорусский лидер с присущей ему оригинальностью поздравил всех гомельчан, и пожелал «чтобы они сюда не ходили вообще».

Далее президент упомянул, что Беларусь избрала свой путь в противостоянии коронавирусу, он сообщил, что уже есть положительный результат и есть интерес к белорусскому опыту со стороны международных структур. Обращаясь к гражданам, президент продолжил, что тем не менее, в мире не исключена новая волна заболеваемости, в связи с этим будет важнее поберечь здоровье, чем ездить в зарубежные поездки.

Глава государства осмотрел новую поликлинику, оценил её возможности и побеседовал с персоналом.