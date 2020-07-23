Совет постпредов СНГ обсудил коронавирус

Работа совета СНГ по сотрудничеству в сфере здравоохранения и ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на пространстве Содружества, обсудили 21 июля в исполкоме СНГ под председательством Узбекистана. Встреча прошла в формате видеоконференции. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе исполнительного комитета.

Прежде всего, на заседании заслушан отчёт о деятельности совета по партнёрству в области здравоохранения стран Содружества, также затронута обстановка вокруг эпидемии.

В этом контексте, стороны намерены продолжать многосторонне и оперативно взаимодействовать в борьбе с коронавирусом.

Совету постпредов СНГ рекомендовано продолжить работу по расширению связей в медицинской сфере, в том числе, в борьбе с распространением инфекционных болезней.

К тому же, одобрен совместный план исполкома, совета постпредов и КЭВ по реализации поручений, глав правительств СНГ, а также предложений, высказанных главами делегаций.

Более того, постпредам представлены предложения очередного заседания СГП СНГ, которое пройдёт 6 ноября этого года в Ташкенте. Повестку дня предстоящего заседания сформируют в августе. Вместе с тем, следующая встреча постпредов намечена на 25 августа.

Стоит особо отметить, несмотря на ЧС, Узбекистан успешно справляется с председательством и прилагает все усилия для проведения запланированных мероприятий.

На заседании рассмотрен также вопрос приглашения наблюдателей стран СНГ на выборы главы Белоруссии, которые пройдут 9 августа 2020 года. Миссию возглавит председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.