Казахстан вышел на уровень стабилизации в ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 21 июля провёл селекторное совещание с членами возглавляемого им госоргана. На дистанционном собрании, были рассмотрены действия правительства, в ракурсе исполнения поручений главы государства, данных в ходе видеоконференции 18 июля. На совещании было отмечено, что Казахстан вышел на уровень относительной стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства республики.

С докладами о положении дел в настоящее время, выступили министр здравоохранения и акимы некоторых городов и областей. По данным минздрава, прирост заболеваемости коронавирусом по республике составляет 2,1%. Также в отчётах ведомства, сообщается об увеличении коечного фонда и снижении количества выездов скорой помощи.

Участники заседания проинформировали правительство, что сейчас инфекционные и провизорные стационары располагают 1958 аппаратами ИВЛ, но их численность будет увеличиваться дополнительными закупками. Темпы ПЦР-тестирования по стране возросли до 32 тысяч пациентов в сутки, они также будут каждый день прирастать.

По итогам заседания, глава правительства распорядился наладить тестирование в регионах на базе ветеринарных лабораторий, поручил командировать кадры для этих целей. Поставил задачу, проработать оперативную доставку аналитических данных в лаборатории региональных центров. Ответственными за исполнение поручения Аскар Мамин определил минздрав и акиматы.

«СК Фармация» должна в течение 9 дней, приобрести и обеспечить лекарственными средствами медиков в регионах, в дополнительном месячном объёме. Вместе с этим внедрить чёткую систему планирования их потребления.