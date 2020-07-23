Глава Гагаузии встретилась с новым послом Великобритании

Башкан Гагаузии Ирина Влах 22 июля провела рабочую встречу с новым послом Великобритании в Молдове Стивеном Фишером. Во время переговоров, официальные лица обсудили вопросы, касающиеся основных направлений совместного сотрудничества на ближайшее время. Об этом сообщает Gagauzinfo.md.

В первую очередь, глава Гагаузии выразила искренние поздравления дипломату, в связи с его недавним назначением на пост руководителя дипломатической миссии Великобритании в Молдове и выразила уверенность, что между автономией и посольством будут построены крепкие отношения партнёрства.

В ходе беседы, Влах отметила, что гагаузская автономия в деталях изучает передовые международные практики работы автономий, а итоги поездки рабочей команды в Уэльс посодействовали в разработке пакета законов, которые касаются разграничения полномочий между центром и регионом.

Кроме того, участники переговоров обсудили перспективы поддержки малого и среднего бизнеса в Гагаузской автономии с помощью фондов, которые финансирует Великобритания.