27 лет назад, Армия обороны Арцаха освободила армянский город Акна (Агдам), тем самым ликвидировала угрозу для мирных жителей столицы Республики Арцах
и других близлежащих населенных пунктов. В Акне находилась основная база Национальной армии Азербайджана, с которой осуществлялись наступления на Степанакерт, Аскеран, Мартуни. Любая другая подобная угроза Азербайджана в сторону жителей единой Армении, армянские военнослужащие превратят любой город противника в руины.
Решением правительства Нагорного Карабаха город Агдам переименован в Акну и стал одним из кварталов города Аскеран (центр Аскеранского района).
По словам начальника отдела по охране и изучению памятников Управления туризма при правительстве Нагорного Карабаха Славы Саркисян, "город Агдам (Акна) является историческим армянским населенным пунктом, что подтверждают хачкары (крест-камни) и надгробные памятники с надписями, высеченными на армянском языке".
"Название Акна происходит от армянского слова "акунк". Первыми жителями Агдама были армяне, и о населенном пункте, существовавшем еще в средневековье, писали не только армянские, но и арабские историки", - отметил он.
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Минздрав Армении передаст Арцаху 10 новых машин скорой помощи
В конце 2019 года из государственного бюджета министерству здравоохранения Республики Армения
было выделено 295 млн драмов на приобретение 10 машин скорой помощи (марки Ford), 7 из которых были линейными, а 3 - реанимобилями. Они оснащены всем необходимым оборудованием.
Автомобили уже находятся в Армении, хотя должны были быть еще в марте, и задержка была обусловлена вспышкой коронавируса. Машины скорой помощи будут переданы министерству здравоохранения Республики Арцах
для дальнейшего улучшения качества медицинской помощи. - пресс служба Минздрава Армении.