 
  • 20:06 – Карабах – это Армения | Сенатор Испании 
  • 11:53 – СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ АРМЯНИНА К АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ. ВОЙНА НЕ НУЖНА, НО МЫ ГОТОВЫ. 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 20:06 – Карабах – это Армения | Сенатор Испании 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

27 лет назад, Армия обороны Арцаха освободила армянский город Акна (Агдам)

 
27 лет назад, Армия обороны Арцаха освободила армянский город Акна (Агдам), тем самым ликвидировала угрозу для мирных жителей столицы Республики Арцах и других близлежащих населенных пунктов. В Акне находилась основная база Национальной армии Азербайджана, с которой осуществлялись наступления на Степанакерт, Аскеран, Мартуни. Любая другая подобная угроза Азербайджана в сторону жителей единой Армении, армянские военнослужащие превратят любой город противника в руины.
 
Решением правительства Нагорного Карабаха город Агдам переименован в Акну и стал одним из кварталов города Аскеран (центр Аскеранского района).
 
По словам начальника отдела по охране и изучению памятников Управления туризма при правительстве Нагорного Карабаха Славы Саркисян, "город Агдам (Акна) является историческим армянским населенным пунктом, что подтверждают хачкары (крест-камни) и надгробные памятники с надписями, высеченными на армянском языке".

"Название Акна происходит от армянского слова "акунк". Первыми жителями Агдама были армяне, и о населенном пункте, существовавшем еще в средневековье, писали не только армянские, но и арабские историки", - отметил он.
 
* * *
Минздрав Армении передаст Арцаху 10 новых машин скорой помощи
В конце 2019 года из государственного бюджета министерству здравоохранения Республики Армения было выделено 295 млн драмов на приобретение 10 машин скорой помощи (марки Ford), 7 из которых были линейными, а 3 - реанимобилями. Они оснащены всем необходимым оборудованием.

Автомобили уже находятся в Армении, хотя должны были быть еще в марте, и задержка была обусловлена вспышкой коронавируса. Машины скорой помощи будут переданы министерству здравоохранения Республики Арцах для дальнейшего улучшения качества медицинской помощи. - пресс служба Минздрава Армении.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 40


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА
    » 18 мая 1992 года был освобожден Бердзор от азербайджанской оккупации
    » 28 лет назад был освобожден армянский красавец город Шуши
    » 26 лет назад была уничтожена военная база Азербайджана в Агдаме
    » Провалилась очередная провокация на линии соприкосновения в Карабахе
    » Минобороны Арцаха распространило видео попытки наступления ВС Азербайджана (Video)
    » Минобороны НКР: ВС Нагорного Карабаха не обстреливают мирных пастухов
    » Армия обороны Нагорного Карабаха опровергла очередную азербайджанскую дезинформацию
    » Новый премьер-министр Армении - родственник Роберта Кочаряна?
    » «Из Азербайджана в Турцию отправили несколько бортов тел погибших террористов»
    » Армия обороны Арцаха подавила активность противника
    » Стела "Город воинской славы" открыта в Грозном
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Клиторальный оргазм | 18+

    • 00:01
    • 44
    • 0

    Идеальный куни | 18+

    • 23:30
    • 40
    • 0

    Карабах – это Армения | Сенатор Испании

    • 20:06
    • 40
    • 0

    27 лет назад, Армия обороны Арцаха освободила армянский город Акна (Агдам)

    • 19:43
    • 42
    • 0

    Глава Гагаузии встретилась с новым послом Великобритании

    • 19:03
    • 61
    • 0

    Совет постпредов СНГ обсудил коронавирус

    • 17:07
    • 136
    • 0

    У Белоруссии свой путь борьбы с коронавирусом об этом ещё раз напомнил Лукашенко

    • 16:38
    • 55
    • 0

    Гигант стекольной индустрии Туркменистана отгрузил на внутренний рынок 5,5 млн штук стеклотар

    • 15:31
    • 63
    • 0

    Казахстан вышел на уровень стабилизации в ситуации с коронавирусом

    • 14:03
    • 55
    • 0

    Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

    • 13:30
    • 62
    • 0

    Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве |премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 12:45
    • 68
    • 0

    Туркменистан — на площадке всемирной торговой организации

    • 12:21
    • 65
    • 0

    Рост ВВП Таджикистана за полгода составил 3,5%

    • 11:41
    • 73
    • 0

    Антониу Гутерриш призвал глав Армении и Азербайджана к миру

    • 09:39
    • 59
    • 0

    Большего позора израильская военная промышленность не переживала за всю свою историю

    • 14:34
    • 134
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59050
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54872
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48706
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44460
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43409
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38269
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36779
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34876
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32814
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31509
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25523
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24069
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24023
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23866
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22046
    • 0

    Карабах – это Армения | Сенатор Испании

    • 20:06
    • 40
    • 0

    27 лет назад, Армия обороны Арцаха освободила армянский город Акна (Агдам)

    • 19:43
    • 42
    • 0

    Глава Гагаузии встретилась с новым послом Великобритании

    • 19:03
    • 61
    • 0

    Казахстан вышел на уровень стабилизации в ситуации с коронавирусом

    • 14:03
    • 55
    • 0

    Совет постпредов СНГ обсудил коронавирус

    • 17:07
    • 136
    • 0

    У Белоруссии свой путь борьбы с коронавирусом об этом ещё раз напомнил Лукашенко

    • 16:38
    • 55
    • 0

    Гигант стекольной индустрии Туркменистана отгрузил на внутренний рынок 5,5 млн штук стеклотар

    • 15:31
    • 63
    • 0

    Антониу Гутерриш призвал глав Армении и Азербайджана к миру

    • 09:39
    • 59
    • 0

    Украина, РФ и ОБСЕ договорились о прекращении огня в Донбассе

    • 13:30
    • 62
    • 0

    Туркменистан — на площадке всемирной торговой организации

    • 12:21
    • 65
    • 0

    Рост ВВП Таджикистана за полгода составил 3,5%

    • 11:41
    • 73
    • 0

    Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве |премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 12:45
    • 68
    • 0

    Клиторальный оргазм | 18+

    • 00:01
    • 44
    • 0

    Идеальный куни | 18+

    • 23:30
    • 40
    • 0

    Большего позора израильская военная промышленность не переживала за всю свою историю

    • 14:34
    • 134
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА