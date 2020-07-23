27 лет назад, Армия обороны Арцаха освободила армянский город Акна (Агдам), тем самым ликвидировала угрозу для мирных жителей столицы Республики Арцах и других близлежащих населенных пунктов. В Акне находилась основная база Национальной армии Азербайджана, с которой осуществлялись наступления на Степанакерт, Аскеран, Мартуни. Любая другая подобная угроза Азербайджана в сторону жителей единой Армении, армянские военнослужащие превратят любой город противника в руины.

Решением правительства Нагорного Карабаха город Агдам переименован в Акну и стал одним из кварталов города Аскеран (центр Аскеранского района).



По словам начальника отдела по охране и изучению памятников Управления туризма при правительстве Нагорного Карабаха Славы Саркисян, "город Агдам (Акна) является историческим армянским населенным пунктом, что подтверждают хачкары (крест-камни) и надгробные памятники с надписями, высеченными на армянском языке".



"Название Акна происходит от армянского слова "акунк". Первыми жителями Агдама были армяне, и о населенном пункте, существовавшем еще в средневековье, писали не только армянские, но и арабские историки", - отметил он.



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