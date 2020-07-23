 Карабах – это Армения | Сенатор Испании

Испанский сенатор Висенце Видал задал вопросы сенату относительно действий, развязанных Азербайджаном с помощью Турции на границах Армении. Об этом сообщили в посольстве Армении в Испании.
В своем микроблоге в Twitter Видал в частности отметил, что он обеспокоен агрессией Азербайджана, а Карабах
это Армения
.
«Я очень обеспокоен агрессией Азербайджана против Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Карабах
- это Армения
», - отметил сенатор.
Люди со всего мирa поддерживают армянскую армию в войне против Азербайджана
//