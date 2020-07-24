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Ильхам Алиев делает все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! | ПОГРОМЫ В МОСКВЕ

Ильхам Алиев делает все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! | ПОГРОМЫ В МОСКВЕ
В Москве минувшей ночью задержаны более 50 азербайджанцев, участвовавших в нападениях на армян. Об этом говорится в заявлении Союза армян России

«Ильхам Алиев и Бюльбюль-оглы делают все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! Их подручные бандиты ночью в столице РФ Москве начали нападать на армян. (При этом, перепутав, избили и одного азербайджанца, перепутав его с армянином).
 
Отметим, что напряженность на армяно-азербайджанской границе привела к столкновениям и дракам армян и азербайджанцев не только в России. Аналогичные инциденты инициированные со стороны посольств Азербайджана при поддержке азербайджанских террористов имели место в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Польше, Молдове и Литве. В Берлине предположительно азербайджанцы вообще подожгли автомобиль армянского посольства в Германии.
 
Драки, бесчинства и погромы были скоординированы со стороны посольства Азербайджана. Градуса добавила и недавняя ситуация вокруг оптового центра «Фуд Сити», где с подачи азербайджанского и турецкого руководства в течение нескольких дней не давали торговать армянам.

Кроме того, армянским войскам удалось в очередной раз достичь в конфликте беспрецендентного оперативного успеха: они сожгли несколько танков, уничтожили 14 израильских БПЛА и убили целый ряд офицеров противника включая генерала. В том числе, с использованием БПЛА, чем раньше могла похвастаться только азербайджанская сторона.

Возможно, глобальные военные неудачи и сподвигли представителей азербайджанской и турецкой диаспор во всем мире на выступления и, кое-где, попытки устроить погромы и беспорядки.

ОМОН Москвы задержал за ночь более 50 азербайджанских преступников (на видео), участвовавших в избиении армян.

Им будут предъявлены обвинения в хулиганстве и разжигании межнациональной розни.

Дорогие соотечественники! САР находится в контакте с руководителями силовых структур и будет следить за ходом следствия. Мы требуем, чтобы были привлечены к ответственности не только зачинщики, но и «вдохновители» этих преступлений!

Просим в эти дни быть бдительными и при этом не поддаваться на провокации.

Информация о бесчинствах азербайджанцев и устраиваемых ими погромах приходит и из других стран мира».
 

 



  Источник:FMG NEWS

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