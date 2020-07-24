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Заявление Посольства Армении в России

 
В последние дни мы продолжаем фиксировать попытки азербайджанской стороны перенести напряженную ситуацию, вызванную обстановкой на армяно-азербайджанской границе, на территорию Российской Федерации и создать конфликт между общинами двух народов.

В частности, эти проявления имеют место быть на торгово-экономических площадках Москвы и других городах России, которые тем или иным способом аффилированы с властями Азербайджана.

События последней ночи, которые сопровождались многочисленными провокациями, а также нападением на армян, к нашему большому сожалению, в очередной раз указывают на умышленный характер действий азербайджанской стороны. Цель этих провокаций - расшатать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране.

О произошедших этой ночью событиях, как и о других попытках провокаций Посольство, Союз армян России и другие структуры уведомили соответствующие органы РФ.

Мы считаем, что должны быть предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий. Находящиеся на территории России хозяйствующие субъекты, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать законы РФ.

Одновременно, исходя из сложившейся ситуации и попыток вовлечь армянскую общину в различные провокационные действия, просим наших соотечественников быть бдительными, сдержанными и не поддаваться провокациям, не принимать участие в разных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны.

Мы продолжаем работу в направлении решения возникших проблем, придерживаясь принципа сохранения межнационального спокойствия.

В случае каких-либо провокационных проявлений просим незамедлительно сообщать на горячие линии Посольства, Союза армян России и других структур, а также обращаться в правоохранительные органы.

Номера горячей линии:
Посольство РА в РФ - тел. + 7 (966) 118-89-84
Союз армян России – тел. +7 (916) 417-88-82


  Источник:FMG NEWS

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