Заявление Посольства Армении в России

В последние дни мы продолжаем фиксировать попытки азербайджанской стороны перенести напряженную ситуацию, вызванную обстановкой на армяно-азербайджанской границе, на территорию Российской Федерации и создать конфликт между общинами двух народов.



В частности, эти проявления имеют место быть на торгово-экономических площадках Москвы и других городах России, которые тем или иным способом аффилированы с властями Азербайджана.



События последней ночи, которые сопровождались многочисленными провокациями, а также нападением на армян, к нашему большому сожалению, в очередной раз указывают на умышленный характер действий азербайджанской стороны. Цель этих провокаций - расшатать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране.



О произошедших этой ночью событиях, как и о других попытках провокаций Посольство, Союз армян России и другие структуры уведомили соответствующие органы РФ.



Мы считаем, что должны быть предприняты незамедлительные меры по урегулированию ситуации во избежание дальнейших развитий. Находящиеся на территории России хозяйствующие субъекты, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать законы РФ.



Одновременно, исходя из сложившейся ситуации и попыток вовлечь армянскую общину в различные провокационные действия, просим наших соотечественников быть бдительными, сдержанными и не поддаваться провокациям, не принимать участие в разных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны.



Мы продолжаем работу в направлении решения возникших проблем, придерживаясь принципа сохранения межнационального спокойствия.



В случае каких-либо провокационных проявлений просим незамедлительно сообщать на горячие линии Посольства, Союза армян России и других структур, а также обращаться в правоохранительные органы.



Номера горячей линии:

Посольство РА в РФ - тел. + 7 (966) 118-89-84

Союз армян России – тел. +7 (916) 417-88-82

