Патриарх всея Руси призвал Армению и Азербайджан к миру и диалогу

Святейший патриарх Кирилл выступил с заявлением, призвав Армению и Азербайджан к диалогу. Об этом FMG.NEWS 23 июля сообщили в пресс-службе РПЦ.

Он напомним, что данный конфликт народов длится уже 33 года, до этого живших много веков бок о бок.

– С 1989 года я постоянно участвую в работе по разрешению мирным путём этого конфликта, каждое его обострение воспринимаю как личную боль, – сказал патриарх Кирилл.

Также, он добавил, что РПЦ призывает обе стороны конфликта к диалогу.

– Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия, – заявил патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси также добавил, что Русская православная церковь горячо молится, чтобы конфликт как можно скорее окончился. Кроме того, он надеется, что братские нам армянский и азербайджанские народы найдут в себе силы и мудрость прекратить вражду, снизить градус недоверия и достичь взаимоприемлемых решений.

Отметим, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана вновь вспыхнуло вооруженное противостояние, которое привело к человеческим жертвам и раненым с обеих сторон.