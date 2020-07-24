В Молдове намерены восстановить семеноводческую отрасль

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 июля посетил исследовательский институт полевых культур в Бельцах. В ходе своего визита, глава кабинета министров подчеркнул, что власти стремятся восстановить семеноводческую отрасль в республике, так как она имеет огромный потенциал для производства семян. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Председатель исполнительной власти был впечатлён большим урожаем молдавских сортов пшеницы, урожайность которой составила 11 тон с гектара земли, а семян сои — 4 тонны с гектара.

Также, было отмечено, что правительство намерено реализовать программу по восстановлению системы производства семян. Государство будет предоставлять субсидии местным производителям семян и фермерам.

Кроме того, премьер провёл беседу с директором и работниками данного учреждения, где ему рассказали о проблемах с возвращением права собственности на землю, площадь которой составляет около 1200 гектаров, а также, отметили нехватку молодых специалистов в сфере исследований.

Кику пообещал оказать поддержку в решении озвученных трудностей.