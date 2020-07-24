 
  • 22:47 – Азербайджан расширяет географию антиармянских действий | МИД Армении 
  • 20:06 – Карабах – это Армения | Сенатор Испании 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 22:47 – Азербайджан расширяет географию антиармянских действий | МИД Армении 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 15:48 – Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж 

Лукашенко навестил подразделение отечественного спецназа

  • 24.07.2020, 13:54,
  • В Мире + Европа » Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко навестил подразделение отечественного спецназаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 июля посетил в Пуховичском районе 5 отдельную бригаду спецназа. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Президента, прибывшего к месту дислокации военизированной бригады, встретил командующий силами спецопераций страны Вадим Денисенко. Он доложил руководителю республики о штатной структуре и главных предназначениях подразделения. После доклада, главе государства показали образцы вооружения, специального снаряжения и формы, которыми пользуются военнослужащие.

Осмотрев фасоны и качество общевойсковой формы, президент спросил у бойцов насколько в ней удобно. Рядовые и офицеры бригады, нареканий к амуниции не высказали, напротив отметили качество и комфортность дышащей ткани, использованной при пошиве формы. Лукашенко, поддерживая диалог, сказал, «главное чтобы удобно было», он напомнил, как носил форму старого образца, в ней было тяжело, особенно летом.

Осматривая единицы стрелкового вооружения, глава государства заинтересовался одним образцом — системой подачи боеприпасов «Викинг». Это хитрое приспособление в виде рюкзака, во время оперативных действий висит у бойца за спиной, к нему прикреплён рукав, в котором канал для пулемётной ленты. В заднем коробе вмещается 580 патронов, их скорострельность менее минуты. 

На вопрос белорусского лидера, не даёт ли механизм сбоев, старший офицер ответил, что за два года ни одной жалобы от стрелков не поступало.





  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » У Белоруссии свой путь борьбы с коронавирусом об этом ещё раз напомнил Лукашенко
    » Лукашенко встретился с руководством Национального банка страны
    » Лукашенко в перспективе предложил послу Словакии заняться бизнесом в Белоруссии
    » Лукашенко высказался против приватизации «Беларуськалия»
    » В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США
    » Глава Белоруссии оценил хозяйский подход к работе ОАО «Молоко»
    » Глава Белоруссии поручил форсировать закупки нефти и создать резерв
    » Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики
    » Президент Белоруссии передал в дар церкви икону «Рождество Христово»
    » Возможное вступление Украины в НАТО прокомментировал лидер Белоруссии
    » Лукашенко преподал урок владения серпом
    » Лукашенко официально стал президентом Белоруссии в пятый раз
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    29 необычных способов женской мастурбации | 18+

    • 00:02
    • 15
    • 0

    Азербайджан расширяет географию антиармянских действий | МИД Армении

    • 22:47
    • 24
    • 0

    Студенты из Туркменистана начали проходить практику в хозсубъектах ТЭК

    • 19:46
    • 33
    • 0

    Главы государства и правительства Казахстана обсудили текущее положение дел в стране

    • 18:55
    • 35
    • 0

    В Таджикистане снимут фильм о пандемии коронавируса

    • 16:13
    • 40
    • 0

    Президент Киргизии ознакомился с текущей обстановкой в Таласской области

    • 16:00
    • 40
    • 0

    Заявление Посольства Армении в России

    • 15:39
    • 57
    • 0

    Международные резервы Узбекистана превысили $32 млрд

    • 14:16
    • 39
    • 0

    Лукашенко навестил подразделение отечественного спецназа

    • 13:54
    • 27
    • 0

    Ильхам Алиев делает все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! | ПОГРОМЫ В МОСКВЕ

    • 12:40
    • 75
    • 0

    Патриарх всея Руси призвал Армению и Азербайджан к миру и диалогу

    • 11:29
    • 37
    • 0

    В Молдове намерены восстановить семеноводческую отрасль

    • 10:05
    • 38
    • 0

    Клиторальный оргазм | 18+

    • 00:01
    • 109
    • 0

    Идеальный куни | 18+

    • 23:30
    • 97
    • 0

    Карабах – это Армения | Сенатор Испании

    • 20:06
    • 66
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59067
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54886
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48713
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44467
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43475
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38278
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36785
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34887
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32826
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31515
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25533
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24078
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24030
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23884
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22053
    • 0

    Азербайджан расширяет географию антиармянских действий | МИД Армении

    • 22:47
    • 24
    • 0

    В Таджикистане снимут фильм о пандемии коронавируса

    • 16:13
    • 40
    • 0

    Главы государства и правительства Казахстана обсудили текущее положение дел в стране

    • 18:55
    • 35
    • 0

    Студенты из Туркменистана начали проходить практику в хозсубъектах ТЭК

    • 19:46
    • 33
    • 0

    Президент Киргизии ознакомился с текущей обстановкой в Таласской области

    • 16:00
    • 40
    • 0

    Международные резервы Узбекистана превысили $32 млрд

    • 14:16
    • 39
    • 0

    Лукашенко навестил подразделение отечественного спецназа

    • 13:54
    • 27
    • 0

    В Молдове намерены восстановить семеноводческую отрасль

    • 10:05
    • 38
    • 0

    Патриарх всея Руси призвал Армению и Азербайджан к миру и диалогу

    • 11:29
    • 37
    • 0

    Заявление Посольства Армении в России

    • 15:39
    • 57
    • 0

    Ильхам Алиев делает все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! | ПОГРОМЫ В МОСКВЕ

    • 12:40
    • 75
    • 0

    Карабах – это Армения | Сенатор Испании

    • 20:06
    • 66
    • 0

    27 лет назад, Армия обороны Арцаха освободила армянский город Акна (Агдам)

    • 19:43
    • 61
    • 0

    Глава Гагаузии встретилась с новым послом Великобритании

    • 19:03
    • 102
    • 0

    Казахстан вышел на уровень стабилизации в ситуации с коронавирусом

    • 14:03
    • 91
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА