Лукашенко навестил подразделение отечественного спецназа

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 июля посетил в Пуховичском районе 5 отдельную бригаду спецназа. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Президента, прибывшего к месту дислокации военизированной бригады, встретил командующий силами спецопераций страны Вадим Денисенко. Он доложил руководителю республики о штатной структуре и главных предназначениях подразделения. После доклада, главе государства показали образцы вооружения, специального снаряжения и формы, которыми пользуются военнослужащие.

Осмотрев фасоны и качество общевойсковой формы, президент спросил у бойцов насколько в ней удобно. Рядовые и офицеры бригады, нареканий к амуниции не высказали, напротив отметили качество и комфортность дышащей ткани, использованной при пошиве формы. Лукашенко, поддерживая диалог, сказал, «главное чтобы удобно было», он напомнил, как носил форму старого образца, в ней было тяжело, особенно летом.

Осматривая единицы стрелкового вооружения, глава государства заинтересовался одним образцом — системой подачи боеприпасов «Викинг». Это хитрое приспособление в виде рюкзака, во время оперативных действий висит у бойца за спиной, к нему прикреплён рукав, в котором канал для пулемётной ленты. В заднем коробе вмещается 580 патронов, их скорострельность менее минуты.

На вопрос белорусского лидера, не даёт ли механизм сбоев, старший офицер ответил, что за два года ни одной жалобы от стрелков не поступало.