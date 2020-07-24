Международные резервы Узбекистана превысили $32 млрд

Международные резервы Узбекистана выросли за I полугодие 2020 года на $3,2 млрд (почти на 11 процентов) и немного превысили в денежном выражении – $32,3 млрд. Об этом SNG.Today 23 июля сообщили в департаменте по управлению международными резервами Центральный банк Узбекистана.

Важно отметить, что основная часть запасов хранится в виде монетарного золота – $19,4 млрд, а в иностранной валюте – $12,4 млрд.

К тому же, по состоянию на начало 2020 года международные резервы Узбекистана составляли $29,1 млрд.

Добавим, в апреле этого года заместитель председателя правительства Узбекистана Джамшид Кучкаров отметил, что за последние 3 года золотовалютные резервы страны увеличились на $3 млрд.

Важно отметить, что ЦБ накануне, принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 15 процента годовых, в целях сохранения текущего курса денежно-кредитной политики в условиях одновременного наличия проинфляционных и дезинфляционных рисков в экономике страны.