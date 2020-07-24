Президент Киргизии ознакомился с текущей обстановкой в Таласской области

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 23 июля, в ходе своих рабочих поездок по регионам страны, побывал в Таласской области, где осмотрел несколько учреждений и ознакомился с текущим положением дел. Во время своего визита, президент сообщил о том, что в каждом регионе республики будут построены современные комплексные больницы. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

В первую очередь лидер страны побывал в дневном стационаре города Таласс на 100 мест, где отметил, что необходимость стационаров важна, так как они за кратчайший срок показали свою эффективность, значительно уменьшив нагрузку на больницы. Вместе с тем, по словам президента, власти скоро начнут строительство комплексных медучреждений во всех районах страны.

Кроме того, Жээнбеков побеседовал с медперсоналом больницы, где пообещал, что местные власти примут все необходимые шаги для доставки лекарственных средств и медицинских препаратов в регионы.

Глава государства в очередной раз выразил благодарность всем медицинским работникам за их труд и подчеркнул, что они стали главной силой в борьбе с пандемической инфекцией коронавируса.