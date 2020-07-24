Студенты из Туркменистана начали проходить практику в хозсубъектах ТЭК

Учащиеся Марыйской нефтегазовой средней профшколы госконцерна «Туркменгаз» начали проходить практику в хозяйствующих субъектах ТЭК. В рамках этого процесса их знакомят с производственными технологиями и работой газовых сооружений. Об этом 23 июля сообщило информационное агентство NEBIT-GAZ.

К прохождению практики привлечены студенты 1-го курса факультета эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, а также учащиеся 2-го курса факультета технического обслуживания и ремонта оборудования нефтяных и газовых промыслов.

Занятия для студентов младших курсов проходят в центральном управлении сервисного обслуживания. Там они изучают работу токарных станков. Упор делается на технологиях подготовки деталей для труб. Кроме того, студенты знакомятся с изготовлением труб для газовых скважин.

Старшекурсники привлечены к практике на производственных предприятиях управления «Марыгазчыкарыш». Недавно учащиеся школы побывали на месторождении «Галкыныш». Там они изучили принципы работы газоочистительных сооружений.

Напомним, что в 2019-2020 учебном году в школе был сооружён новый корпус. Здание оснащено современным оборудованием. Тут созданы все условия для подготовки профессиональных кадров. К соответствующей работе привлекают лучших преподавателей.