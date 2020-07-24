Главы государства и правительства Казахстана обсудили текущее положение дел в стране

Президент и премьер-министр Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Аскар Мамин 23 июля встретились в Акорде. Повесткой встречи стали вопросы стабилизации ситуации с коронавирусом и обсуждения социально-экономического развития страны. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Глава республики принял отчёт правительства об оперативных действиях в борьбе с распространением, лечением и профилактикой коронавируса. Премьер осведомил президента в том, что прирост инфицирования по стране в целом заметно снизился, также снизилась загруженность реанимаций, стационаров и численность выездов карет скорой помощи. А самое главное, количество выздоровевших лиц в целом возросло до 63%.

В рамках правительственного доклада, прозвучали сведения о комплектовании специальных резервных фондов медикаментами и изделиями в каждом регионе. Данные о техническом вооружении отечественных клиник, в частности снабжения аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами.

Переходя к теме социально-экономического урегулирования, Аскар Мамин ознакомил Касым-Жомарта Токаева с текущей деятельностью в этом направлении. Он сообщил, что госорганами проводится выверенная поддержка субъектов бизнес-среды, работы по трудоустройству и занятости населения.

По итогам доклада, глава государства поручил председателю правительства обратить особое внимание на обеспечение лекарствами и всем необходимым населенные пункты в сельской местности. Относительно экономического спектра задач, президент призвал не ослаблять темпов в удовлетворении социальных нужд граждан и сообщил, что сейчас в разработке находится новый экономический курс, для восстановления прежнего уровня устойчивого развития.