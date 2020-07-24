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В Таджикистане снимут фильм о пандемии коронавируса

  • 24.07.2020, 16:13,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Таджикистане снимут фильм о пандемии коронавирусаВ Таджикистане планируют начать работу над созданием киноленты о пандемии коронавируса. Для этого будет запущен конкурс на лучший сценарий фильма. Глава госкиностудии «Таджикфильм» Махмадсаид Шохиён 23 июля в ходе пресс-конференции заявил, что съёмки начнутся после выявления победителя, сообщает ИА «Ховар».

Пока фильм носит рабочее название «COVID-19». По словам Шохиёна, кинолента покажет зрителям самые трагические моменты в жизни людей во время пандемии. Акцент будет сделан на текущей эпидемиологической ситуации.

Кроме того, кино отобразит весь спектр влияния коронавируса на сферу экономики республики. Директор «Таджикфильм» подчеркнул, что подобные работы лучше познакомят мир с Таджикистаном и его народом.

Напомним, что первая подобная кинолента была снята канадским режиссёром Мостафа Кешвари. В своей работе под названием Corona он показал, что вирус не выбирает людей по расовому признаку.

На данный момент над созданием документального телесериала в этом направлении работают российские кинематографисты. Телепередача будет называться «ВиRus». Акцент будет сделан на том, чем люди занимаются дома во время действия карантинных ограничений.





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