 Азербайджан расширяет географию антиармянских действий | МИД Армении

МИД Армении выступил с заявлением в связи с инцидентами, спровоцированными азербайджанцами в отношении армян в разных странах мира.
«В последнее время фиксируются случаи насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах мира.
Были также случаи препятствования нормальной работе дипломатической службы РА и армянских общин за рубежом, умышленного уничтожения принадлежащего им личного и служебного имущества, что в отдельных случаях угрожало также безопасности дипломатического персонала. Предпринимаются шаги расистского характера для препятствования торгово-экономических связей Армении с различными странами.
Расширяющаяся география этих действий и факты вовлечения официальных представителей Азербайджана в шаги против дипломатических представительств РА свидетельствуют о том, что вышеуказанные действия направляются государственными структурами Азербайджана.
Мы строжайше осуждаем действия руководства Азербайджана по разжиганию межнациональной розни и стычек в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку
и полностью укладывается в риторику и политику руководства Азербайджана по разжиганию вражды между двумя народами без географических ограничений.
Призываем наших соотечественников проявлять бдительность, не поддаваться на провокации, в подобных ситуациях немедленно связываться с местными правоохранительными органами, армянскими общинными структурами и дипломатическими представителями Армении», - говорится в заявлении.