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Аскярам в Бельгии надрали зад по делу и это даже не обсуждается

 
Итак, вернемся к событиям в Бельгии: инцестники собрались покричать «гарабаг бизимдир», «ала йа гарабаг йа олюм» «мы захватим Ереван», «смерть армянам».

Пришли они так же порыдать на весь мир о том как бедная, с натяжкой 3-х миллионная Армения без ресурсов и с голодной армией насилует 10 миллионный, богатый, сильный, великий Азербайджан, - Турция «памаги», Пакистан «памаги», ООН услышь нас.

Армянам, это, естественно не понравилось и они решили взять всю эту перхоть штурмом. «Мужчин» среди представителей диаспоры из соседнего Диктаторстана было достаточно, чтобы дать достойный отпор, держаться друг за друга плечом к плечу против злых дашнаков, но, наложив под себя одни забежали в здание быстрее своих женщин, остальные попробовали растворится в парках и во дворах как сахар в азерчае, но не всем повезло и штук 5-7 буквально только что кричащих «смерть армянам» чатлахов догнали и начали тушить. Потерпевший биозибиль знал куда идет, с какой целью и если в их черепушках есть хоть какой-то намек на мозг, то должно было быть ясно заранее, что после таких провокаций драка будет неизбежна.

Ну вот как это понять «мы просто стояли мирно»? Мирно стояли и кричали «смерть армянам, мы захватим Ереван», лурдж?! Аскярам в Бельгии надрали зад по делу и это даже не обсуждается, за некоторые их реплики считайте, что с ними еще гуманно поступили.

Но это ладно, если уж совсем откровенно, то мы не сторонники размахивать флагами где-то в Брюсселях и тд, какая от этого реальная польза Родине? «Менк мишт кангнац енк мер зинвори кохкин, привет из Парижа» и кочари на азерском флаге так себе польза.

Война идет на границе и если вы хотите повоевать то велкам, товарищ военком ждет вас всех в Армении. Не забывайте, что мы должны добиться окончательной победы, исторической справедливости и полной капитуляции врага, который регулярно обстреливает наши приграничные села и мирное население. Наша цель поставить на колени вражеское государство, а не каких-то кальянных гопников, торговцев помидорами, арбузами, петрушкой и спайсом.

Юридически Арцах станет честью Армении только после окончательной победы над этими орками. Других вариантов нет.

t.me/reartsakh


  Источник:FMG NEWS

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