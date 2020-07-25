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Бердымухамедов и Мирзиёев обсудили проблему Арала и пандемии

Бердымухамедов и Мирзиёев обсудили проблему Арала и пандемииЛидеры Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев 24 июля обсудили ситуацию с высыханием Аральского моря и пандемией. Туркменский лидер также поздравил своего коллегу с 63-летием. Об этом сообщило информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Главы государств сошлись во мнении, что распространение коронавируса оказало негативное влияние на международные экономические связи. При этом было отмечено, что правительства обеих стран эффективно борются с этой инфекцией. В связи с этим стороны подчеркнули важность инициативы Бердымухамедова создать международный совет учёных-медиков.

Телефонный разговор был сосредоточен на проблеме высыхания Аральского моря и влиянии данной ситуации на климат и здоровье граждан. Туркменский лидер отметил, что воздушные массы, образующиеся в ходе испарения, могут способствовать распространению различных инфекций на дальние расстояния.

Президенты обменялись информацией о принимаемых мерах в данном направлении. Так, в Узбекистане на дне высохшего моря сажают саксаул, а на севере Туркменистана в Дашогузском велаяте высажена специальная лесозащитная полоса, которая фильтрует пыльные ветра с Арала.

Напомним, что эпидситуация во всех регионах Туркменистана оценивается как стабильная. Заявление было сделано миссией ВОЗ, которая находилась в стране 10 дней. В Узбекистане, по состоянию на 24 июля, было зарегистрировано 19 653 пациента с новым штаммом коронавируса.





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