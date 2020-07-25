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Президенту Казахстана доложили о стабилизации обстановки в Сатпаеве и Шорнаке

Президенту Казахстана доложили о стабилизации обстановки в Сатпаеве и ШорнакеПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июля провёл оперативное совещание с руководителями Карагандинской и Туркестанской областей. Главы регионов доложили президенту о стабилизации обстановки в территориальных субъектах Шорнаке и Сатпаеве. Об этом SNG.Today сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

В ходе общения лидера страны с акимами, прозвучала информация, что, по итогам выверенных действий, напряжённая ситуация в населённых пунктах успокоилась, новых попыток развязать беспорядки не зафиксировано. Президент распорядился взять ситуацию под полный контроль, провести соответствующую работу с общественностью, пресечь провокации со стороны отдельных лиц, всем причастным к нарушению закона вменить заслуженное наказание. 

Органам охраны правопорядка, поставлена задача объективно расследовать произошедшие инциденты. Особенно в отношении сатпаевского насильника.

Напомним, что в Сатпаеве накануне вечером пропала пятилетняя девочка, ребёнка нашли через несколько часов в одной из квартир жилого микрорайона, с ней находился взрослый мужчина. Перед домом собралась большая толпа горожан, люди требовали выдать мужчину для расправы, они шумели, стучали во все квартиры и угрожали погромом. На место прибыли силы полиции и задержали подозреваемого.

В посёлке Шорнак в Туркестанской области произошёл бытовой конфликт. Между сельчанами завязалась потасовка, к дому одного из участников конфликта  и потерпевшего, приехали люди и стали забрасывать камнями. В дело вмешался местный участковый, ценой травм и ранений ему удалось сдержать печальное развитие событий, с применением огнестрельного оружия, до приезда дополнительных сил. По этому делу оперативники задержали 4 человек.





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