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В Таджикистане уровень заражения коронавирусом снизился в 15 раз

В Таджикистане уровень заражения коронавирусом снизился в 15 разУровень заражения новым штаммом коронавируса в Республике Таджикистан снизился в 15 раз. Министр здравоохранения Джамолиддин Абдуллозода отметил, что статистика основана на данных за май и июнь. Об этом он заявил 24 июля в ходе пресс-конференции, сообщает информагентство «Ховар».

Чиновник подчеркнул, что в середине мая наблюдался пик заболеваемости коронавирусом. С тех пор количество смертей от соответствующей инфекции уменьшилось в 27 раз, добавил он. По его словам, на сегодняшний день во всех регионах страны зафиксировано снижение активности распространения нового штамма коронавируса.

Министр заострил внимание на том, что результаты соответствующих тестов достоверны на 93%. При этом он добавил, что данные показатели были намного ниже в начале пандемии, когда таджикские специалисты ещё не имели достаточного опыта в этом направлении.

Абдуллозода сообщил, что общее количество купленных экспресс-тестов за рубежом составило 183,6 тыс. единиц.

Напомним, что на данный момент число заражений новым коронавирусом в Таджикистане составляет 7104 человека. С 30 апреля по 24 июля от тяжёлой формы сопутствующего заболевания скончались 58 граждан.





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