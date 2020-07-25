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Курбан-байрам отметят в Узбекистане с соблюдением карантина

  • 25.07.2020, 17:09,
  • В Мире + Европа
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Курбан-байрам отметят в Узбекистане с соблюдением карантинаГлава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о празднование с 31 июля, священного Курбан хайита (Курбан-Байрам) в стране, в целях сохранения и широкой пропаганды узбекских древних традиций и ценностей, таких как благотворительность и щедрость, доброта и милосердие, гуманизм. Об этом SNG.Today 24 июля сообщили в пресс-службе президента

– «Принимая во внимание решение управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2020 году первого дня Курбан хайита с 31 июля (пятница), 31 июля 2020 года широко отметить в стране как праздник Курбан хайит», – говорится в публикации. 

В связи с этим, глава государства дал указания соответствующим ведомствам и ответственным лицам страны организовать проведение Курбан-байрама, с соблюдением требований карантина в соответствии с национальными и религиозными традициями узбекистанского народа.

Также, Шавкат Мирзиёев возложил на премьер-министра страны контроль за исполнением президентского постановления. 

Дополнительные выходные дни в связи с праздником не предусмотрены.

Отметим, что Курбан-байрам – исламский праздник, посвящённый окончанию хаджа — паломничества, которое связано с посещением Мекки в Саудовской Аравии, а также её окрестностей.





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