Туркменистан подготовил программу профилактики и борьбы с ящуром

В Ашхабаде состоялся двухдневный семинар посвящённый разработке первого Национального стратегического плана по борьбе с ящуром. Встреча организована в рамках проекта ЕС «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане» (SARD III). Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В вебинаре приняли участие представители Государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана (МСХ и ООС), эксперты и специалисты данного проекта.

В своём выступлении, ведущий эксперт по развитию агробизнеса проекта SARD III в Туркменистане Дэвид Пеппер отметил, что целью данной встречи является разработка основных подходов и рекомендации к выработке важного для страны документа.

— В документе должны сочетаться исконные животноводческие традиции туркменского народа с достижениями современной науки, новейшие знания по применению международного опыта в этой сфере, — сказал Пеппер.

Далее, младший краткосрочный ветеринарный эксперт Акмырат Язханов выступил с презентацией предварительной версии Национального стратегического плана по борьбе с ящуром.

По её окончании прошла дискуссия, к которой в формате видеоконференцсвязи из Германии подключился со своими рекомендациями краткосрочный эксперт проекта, доктор Карстен Пётцш.

В своём выступлении, Пётцш сделал акцент на таких важных методах в работе эпидемиологов, как планирование, внедрение и анализ рисков и управление полученными данными.

Отметим, сельское хозяйство — один из ключевых секторов туркменской экономики, динамичному развитию которого способствует тщательно продуманная стратегия, ориентированная на всестороннюю поддержку местных сельхозпроизводителей. Туркменистан имеет огромный потенциал не только для насыщения внутреннего рынка, но и экспорта продукции. В достижении этой масштабной задачи важное место отводится тесному плодотворному сотрудничеству с международными структурами, чей опыт войдёт в копилку подходов по кардинальному реформированию сельскохозяйственного комплекса страны.