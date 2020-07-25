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В ЦИК Украины рассказали об особенностях местных выборов-2020

  • 25.07.2020, 15:59,
  • В Мире + Европа » Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В ЦИК Украины рассказали об особенностях местных выборов-2020В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что местные выборы в этом году будут проходить в сложных условиях. Представитель ЦИК Андрей Гевко 23 июля в ходе круглого стола отметил, что это связано с изменением избирательного законодательства и пандемией. Об этом SNG.Today сообщили 24 июля в пресс-секретариате ЦИК.

По его словам, в соответствующих условиях будет трудно организовать данное мероприятие и производить подсчёт голосов. Гевко подчеркнул, что в этом случае важную роль сыграет доверие между субъектами избирательного процесса.

Чиновник напомнил, что карантин в стране продлён ещё на месяц и это создаст определённые трудности при проведении выборов. Он акцентировал внимание на том, что ЦИК совместно с правительством и министерством здравоохранения приложит необходимые усилия для того, чтобы выборы членов местных органов власти прошли безопасно.

Напомним, что 15 июля парламент Украины принял решение провести местные выборы 25 октября 2020 года. Данное политическое мероприятие будет проходить на новой территориальной основе по новой избирательной системе. Особое внимание будет уделено соблюдению гендерных квот в списках избирательных партий.





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