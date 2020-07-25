В Ереване 64 семьи безвозмездно получили новые квартиры

Мэр Еревана Айк Марутян 24 июля вручил сертификаты на собственность и ключи от новых квартир первым новосёлам. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе

По его словам жители Еревана, жившие в домах 4-й степени аварийности, теперь будут жить в новых условиях и удобных квартирах.

Важно отметить, что до завершения строительства, жильцы были переселены в съёмные квартиры, аренду которых выплачивали из городского бюджета.

– Эта программа одна из самых важных. Это не просто программа по улучшению жилищных условий, но и прежде всего безопасность, – подчеркнул градоначальник.

Глава Еревана лично обошёл квартиры и ознакомился с созданными условиями. Также, он поблагодарил всех ереванцев за внесённый вклад в строительство.

Более того, в скором времени будет построено ещё одно новое здание за счёт общинного бюджета на улице Маргаряна.

На данный момент строительные работы выполнены в полном объёме. Завершены работы по благоустройству и объект сдан в эксплуатацию.