 Беспорядки против армян по всему миру организованы азербайджанскими спецслужбами | посол Азербайджана Ариф Мамедов





Послушайте видеообращение экс-посла Азербайджана Арифа Мамедова, который подвергается преследованиям со стороны властей Азербайджана.

Он получил политическое убежище в Бельгии, где упоминает, что все недавние беспорядки против армян были организованы азербайджанскими спецслужбами.

Теперь у него есть информация, что с помощью провокаций они попытаются отомстить фигурам, борющимся против режима Алиева, проживающих за границей, а затем заявят, что это сделали армяне.



