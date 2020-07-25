Талыши не должны участвовать в конфликте против армян | З. Магеррамов





Как сообщает корреспондент TolishMedia, известный талышский журналист и общественно-политический деятель Забил Магеррамов на своем канале «Youtube» распространил видеоролик где комментирует Азербайджанскую агрессию против Армении и армян в разных странах мира и призывает талышский народ не участвовать в этом конфликте.



