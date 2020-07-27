Туркменская компания Şawat выпустила молочные продукты на сумму более $950 тыс.

Член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана АООТ Şawat хозяйственного общества Ýüpek ýoly gurluşyk выпускает 23 наименований молочной продукции. В их числе — коровье молоко с высоким процентом жирности, сливочное масло, кефир, творог, плавленый сыр, брынза, сме­тана. С начала 2020 года в АООТ Şawat выпущено товарной про­дукции на сумму 3,372 млн манатов ($963,428 тыс.). Об этом сообщает электронное издание «Нейтральный Туркменистан».

Отметим, применение передовых технологий, совершенствование собственной материально-технической базы, умелое использование экономических принципов в условиях рыночных отношений — основа достижения высоких трудовых результатов пищевиков.

В 2014 году на основе приобретения ста процентов акций этого предприятия хозяйственным обществом Ýüpek ýoly gurluşyk АООТ Şawat стало крупным частным производителем молочных продуктов в Дашогузском регионе страны.

Напомним, ранее Ýüpek ýoly gurluşyk в Дашогузском велаяте возвёл новый объект водоснабжения — скважинный водозабор. Объект имеет большое значение в обеспечении бесперебойного водоснабжения населения города Куня-Ургенч и всего района чистой питьевой водой.