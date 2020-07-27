 
  • 18:34 – Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян 
  • 20:32 – Беспорядки против армян по всему миру организованы азербайджанскими спецслужбами | посол Азербайджана Ариф Мамедов 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 18:34 – Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 15:48 – Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж 

Туркменская компания Şawat выпустила молочные продукты на сумму более $950 тыс.

Туркменская компания Şawat выпустила молочные продукты на сумму более $950 тыс.Член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана АООТ Şawat хозяйственного общества Ýüpek ýoly gurluşyk выпускает 23 наименований молочной продукции. В их числе — коровье молоко с высоким процентом жирности, сливочное масло, кефир, творог, плавленый сыр, брынза, сме­тана. С начала 2020 года в АООТ Şawat выпущено товарной про­дукции на сумму 3,372 млн манатов ($963,428 тыс.). Об этом сообщает электронное издание «Нейтральный Туркменистан».

Отметим, применение передовых технологий, совершенствование собственной материально-технической базы, умелое использование экономических принципов в условиях рыночных отношений — основа достижения высоких трудовых результатов пищевиков.

В 2014 году на основе приобретения ста процентов акций этого предприятия хозяйственным обществом Ýüpek ýoly gurluşyk АООТ Şawat стало крупным частным производителем молочных продуктов в Дашогузском регионе страны.

Напомним, ранее Ýüpek ýoly gurluşyk в Дашогузском велаяте возвёл новый объект водоснабжения — скважинный водозабор. Объект имеет большое значение в обеспечении бесперебойного водоснабжения населения города Куня-Ургенч и всего района чистой питьевой водой.





  •   Просмотров Сегодня: 12


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Туркменские войска получат передовую военную технику
    » Туркменская сборная поборется за победу в Чемпионате мира по хоккею 2021 года
    » Предприниматели Туркменистана обсудили с учёными разработки новых видов продукции
    » Предприниматели Туркменистана отметили свой профессиональный праздник
    » В Ашхабаде возведут новое здание Академии госслужбы при президенте Туркменистана
    » Бизнесмены Туркменистана нарастили объём производимой продукции
    » Туркменская компания Batly-Gadam экспортирует продукцию из собственного хлопка
    » Туркменские и кыргызские предприниматели обсудили развитие сотрудничества
    » В Ашхабаде пройдёт международная выставка и форум Turkmentel ― 2019
    » В Украине прогнозируется снижение производства молока в 2018 году
    » Украина нарастила экспорт молочных продуктов на 73%
    » Молочные отрасли ЕС и США – ведущие в восстановлении мирового молочного рынка
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 24
    • 0

    В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

    • 17:20
    • 22
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 32
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 22
    • 0

    Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе

    • 09:19
    • 27
    • 0

    Как довести девушку до оргазма | 18+

    • 00:07
    • 119
    • 0

    Талыши не должны участвовать в конфликте против армян | З. Магеррамов

    • 21:30
    • 106
    • 0

    Беспорядки против армян по всему миру организованы азербайджанскими спецслужбами | посол Азербайджана Ариф Мамедов

    • 20:32
    • 185
    • 0

    Туркменистан подготовил программу профилактики и борьбы с ящуром

    • 18:07
    • 123
    • 0

    Курбан-байрам отметят в Узбекистане с соблюдением карантина

    • 17:09
    • 120
    • 0

    В ЦИК Украины рассказали об особенностях местных выборов-2020

    • 15:59
    • 122
    • 0

    Азербайджан пытается превратить Россию в арену межэтнических столкновений | Никол Пашинян

    • 15:34
    • 128
    • 0

    В Ереване 64 семьи безвозмездно получили новые квартиры

    • 12:21
    • 114
    • 0

    Аскярам в Бельгии надрали зад по делу и это даже не обсуждается

    • 11:59
    • 124
    • 0

    Бердымухамедов и Мирзиёев обсудили проблему Арала и пандемии

    • 10:02
    • 242
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59123
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54950
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48741
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44497
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43654
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38307
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36806
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34947
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32866
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31539
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25586
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24106
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24051
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23936
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22079
    • 0

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 24
    • 0

    Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе

    • 09:19
    • 27
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 22
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 32
    • 0

    В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

    • 17:20
    • 22
    • 0

    Талыши не должны участвовать в конфликте против армян | З. Магеррамов

    • 21:30
    • 106
    • 0

    Беспорядки против армян по всему миру организованы азербайджанскими спецслужбами | посол Азербайджана Ариф Мамедов

    • 20:32
    • 185
    • 0

    Азербайджан пытается превратить Россию в арену межэтнических столкновений | Никол Пашинян

    • 15:34
    • 128
    • 0

    В Ереване 64 семьи безвозмездно получили новые квартиры

    • 12:21
    • 114
    • 0

    В ЦИК Украины рассказали об особенностях местных выборов-2020

    • 15:59
    • 122
    • 0

    Туркменистан подготовил программу профилактики и борьбы с ящуром

    • 18:07
    • 123
    • 0

    Курбан-байрам отметят в Узбекистане с соблюдением карантина

    • 17:09
    • 120
    • 0

    Бердымухамедов и Мирзиёев обсудили проблему Арала и пандемии

    • 10:02
    • 242
    • 0

    Аскярам в Бельгии надрали зад по делу и это даже не обсуждается

    • 11:59
    • 124
    • 0

    Азербайджан расширяет географию антиармянских действий | МИД Армении

    • 22:47
    • 143
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА