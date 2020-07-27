В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

Согласно новому закону, иностранцы, обучающиеся в России, смогут с 5 августа легально работать в стране без патента и разрешения на работу. Об этом SNG.Today 27 июля сообщили в пресс-службе государственной Думы РФ.

Сообщается, что если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.

– Закон позволит выйти на решение задачи, поставленной Владимиром Путиным, – увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах, – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Также, он добавил, что студенты иностранцы, благодаря этой инициативе, получат практические навыки в выбранной профессии, а самое главное получат дополнительный заработок.

Кроме того, с первого августа продлевается закон, согласно которому чиновники всех уровней – обязаны подавать декларации о своих доходах.

Земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае доступны для всех граждан РФ, и участников госпрограммы «Дальневосточный гектар» по оказанию помощи добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта глобальная мера направлена на то, чтобы развивать российскую территорию.

Кроме того, с августа вступают в силу ряд других изменений, в их числе сохранение финансовых мер по поддержке населения, защита прав подпавших под сокращение на работе, новые тарифы ОСАГО. Также, получение денег анонимно в электронных кошельках теперь со следующего месяца не получится, необходимо будет провести индефикацию личности.