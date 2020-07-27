Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 27 июля принял участие в очередном заседании высшего руководства страны с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный. В ходе совещания, глава правительство озадаченно отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране опять ухудшается, ежедневно увеличивается количество заражённых коронавирусом лиц. Однако, власти выразили надежду, что с 1 сентября возможно откроются дошкольные и школьные учреждения, с учётом строгих инструкций. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Кроме того, глава кабинета министров сообщил о том, что в течение этой недели правительство одобрит соглашение о кредите в 100 миллионов евро, предложенное европейским союзом, в рамках программы макрофинансовой поддержки Omnibus.

Вместе с тем, председатель исполнительной власти проинформировал, что мероприятия, связанные с национальными праздниками, которые должны были проводиться в конце августа 2020 года, не будут проходить обычным образом, а будут транслироваться по телевидению, из-за продлённого чрезвычайного положения до 31 августа.