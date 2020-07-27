Президент Туркменистана обсудил пандемию с руководством ОАЭ и Бахрейна

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов 25 июля по телефону обсудил пандемию с заместителем президента ОАЭ и главой Бахрейна. В ходе переговоров стороны также обменялись пожеланиями по случаю наступающего крупного исламского праздника — Курбан байрамы. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Вице-президент ОАЭ Мухаммед бин Рашид Аль Мактум и король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль-Халифа пожелали благополучия всему туркменскому народу. Бердымухамедов, в свою очередь, отметил, что праздник Ид аль-адха является олицетворением духовной чистоты и гуманизма.

Основной акцент в ходе беседы был сделан на проблеме пандемии коронавируса и её влиянии на экономику. Туркменский лидер отметил, что сейчас очень важно расширять сотрудничество в данном направлении. Он также заявил, что власти Туркменистана готовы к взаимодействию на международном уровне в целях разработки новых методов борьбы с этим «злом».

В продолжение темы стороны также обсудили укрепление связей в экономической и гуманитарной сферах.

Напомним, что миссия ВОЗ, которая 10 дней была в Туркменистане, оценила эпидситуацию в стране как благоприятную. Минздрав государства настоятельно рекомендовал гражданам пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности масками. В ведомстве отметили, что это связано с повышенным содержанием пыли в воздухе.