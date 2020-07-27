Правительство Киргизии призывает продолжить режим максимальной экономии

Первый вице-премьер Киргизии Алмазбек Баатырбеков 26 июля принял участие в заседании республиканского оперативного штаба, на котором призвал государственные органы быть максимально экономными. Однако, это не касается вопросов, связанных с борьбой пандемической инфекции коронавируса. Также, министерству здравоохранения было поручено решить вопросы, касающиеся своевременной оплаты медицинским работникам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Кроме того, заместитель главы правительства подчеркнул, что необходимо усилить работу по выплате компенсаций медикам и призвал всех проявлять заботу о медицинском персонале, так как они сутками борются за здоровье соотечественников.

Баатырбеков поручил строго контролировать вопрос, который касается перепрофилирования на местах зданий под медицинские учреждения и организацию централизованного подключения больниц к системе подачи жидкого кислорода.

Помимо этого, было отмечено, что необходимо выработать новые стандарты защитных средств, учитывая мнения экспертов.