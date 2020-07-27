В Таджикистане построят одну из лучших сейсмических систем в Средней Азии

В Таджикистане будет реализован крупномасштабный проект по строительству трёх сейсмических станций. Глава центра геофизики академии наук Сабит Негматуллаев 26 июля в ходе пресс-конференции заявил, что это позволит создать одну из лучших сейсмических систем в Средней Азии, сообщает госинформагентство «Ховар».

Сотрудник госучреждения отметил, что процесс будет реализован в рамках программы по модернизации сети сейсмических станций Средней Азии и Кавказа. Для этого уже закуплена часть необходимого оборудования, добавил Негматуллаев.

Он подчеркнул, что первая станция будет сооружена в районе Зеравшана в связи с совместным строительством Таджикистаном и Узбекистаном пары плотин по 70 метров. Второй комплекс будет построен на территории озера Сарез. Третье подобное сооружение будет находиться в районе Мургаба.

Негматуллаев сделал акцент на том, что за последние полгода в стране было зафиксировано несколько землетрясений, амплитуда которых была в пределах допустимой нормы.

Напомним, что в Таджикабадском районе 4 июля произошли подземные толчки магнитудой 5 баллов. Землетрясение также достигло Душанбе. В результате инцидента пострадали 111 строений.