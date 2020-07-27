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Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

  • 27.07.2020, 13:44,
  • В Мире + Европа » Армения
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Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариантМинистр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян заявил о решении проблемы с не поступившими в вузы абитуриентами. Об этом 26 июля он сообщил на своей странице в Facebook.

Арутюнян рассказал, что всего на экзамены зарегистрировались 11 638 абитуриентов, положительные оценки получили 9 372, не считая ведомственных вузов. Поступило в вузы – 8 706 абитуриентов.

Говоря о судьбе 223 абитуриентов, не поступивших в вуз, министр подчеркнул, что они смогут обратиться за поступлением на заочной основе, для этого необходимо сохранить свои экзаменационные результаты.

Араик Арутюнян также отметил, что найдено решение для набравших высокие баллы абитуриентов, но не поступивших в вузы.

– Получившим по результатам единых экзаменов отличные оценки – 18 и выше баллов, но не поступившим в вузы 6 абитуриентам предложены соответствующие решения, на которые согласились 4 из них. Они уже зачислены, являются студентами. Один из абитуриентов сказал, что поступит на заочное отделение, – отметил глава ведомства.

Кроме того, он призвал не верить слухам, что экзамены проводились с нарушениями.

Важно отметить, что из-за введённого режима ЧП, в 2020 году учащиеся сдавали только один вступительный экзамен, который соответствуют профилю вуза. Вступительные экзамены в Армении прошли в начале июля.





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