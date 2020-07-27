Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин 26 июля в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Донецком регионе. Стороны затронули итоги выполнения договорённостей в рамках Нормандского саммита и наметили дальнейшие шаги в этом направлении. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Главы государств отметили важность решения прекратить огонь в Донбассе с 27 июля 2020 года. Они также сошлись во мнении, что необходимо принять дополнительные меры в соответствующем направлении.

Акцент был сделан на разминировании территории, открытии новых КПП на линии соприкосновения. Президенты также договорились расширить связи в сфере деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Зеленский затронул вопрос освобождения украинских граждан, которые удерживаются в Донбассе и АР Крым. Российский лидер, в свою очередь, выразил обеспокоенность заявлениями украинских чиновников о неприемлемости ряда положений минских договорённостей. Путин также отметил, что местные выборы-2020 противоречат соответствующим соглашениям.

Напомним, что решение прекратить огонь в Донецком регионе с 27 июля было принято участниками Трёхсторонней контактной группы 22 июля в ходе видео-переговоров.