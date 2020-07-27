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Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

 Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян
Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет

Секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян выступил с заявлением о новой стратегии национальной безопасности Республики Армения.

В этом руководстве по политике безопасности Республики Армения ключевой компонент общеармянской повестки Арцах упоминается отдельном в разделе «Обеспечение безопасности Арцаха», который не случайно сочетается с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью Армении.
 


Глобально-региональные преобразования, которые отражены в стратегии национальной безопасности Республики Армения, не изменили взгляды Армении на азербайджано-карабахский конфликт как главную проблему Республики Армения, и применение силы со стороны Азербайджана в качестве главной угрозы для Республики Армения.

В этом контексте Республика Арцах продолжит сотрудничество с Республикой Армения с учетом следующего:

Придерживаясь посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, мы продолжаем выступать за мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта на компромиссной основе.

Принцип права наций на самоопределение, закрепленный в декларациях ООН и международных договорах по правам человека, станет основой для мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта как исключительного права армян Арцаха определять свою собственную судьбу.

Арцах будет превращен из объекта конфликта в субъект, таким образом непосредственно реализуя субъективность власти, избранной народом Арцаха.

Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет.

Безопасность Арцаха не подлежит торгу ни при каких обстоятельствах.

На историческом, политическом и правовом основании вышесказанного Офис Совета Безопасности Республики Арцах разрабатывает концептуальные подходы к урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, которые будут вынесены на публичное обсуждение с участием заинтересованных сторон.
 
https://infoteka24.ru/2020/07/27/67777/


  Источник:FMG NEWS

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