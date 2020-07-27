 Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

Альтернативы международному признанию Республики Арцах
нет
Секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян выступил с заявлением о новой стратегии национальной безопасности Республики Армения
.
В этом руководстве по политике безопасности Республики Армения
ключевой компонент общеармянской повестки Арцах
упоминается отдельном в разделе «Обеспечение безопасности Арцаха», который не случайно сочетается с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью Армении.
Глобально-региональные преобразования, которые отражены в стратегии национальной безопасности Республики Армения
, не изменили взгляды Армении на азербайджано-карабахский конфликт как главную проблему Республики Армения
, и применение силы со стороны Азербайджана в качестве главной угрозы для Республики Армения
.
В этом контексте Республика Арцах
продолжит сотрудничество с Республикой Армения
с учетом следующего:
Придерживаясь посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, мы продолжаем выступать за мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта на компромиссной основе.
Принцип права наций на самоопределение, закрепленный в декларациях ООН и международных договорах по правам человека, станет основой для мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта как исключительного права армян Арцаха определять свою собственную судьбу.
Арцах
будет превращен из объекта конфликта в субъект, таким образом непосредственно реализуя субъективность власти, избранной народом Арцаха.
Альтернативы международному признанию Республики Арцах
нет.
Безопасность Арцаха не подлежит торгу ни при каких обстоятельствах.
На историческом, политическом и правовом основании вышесказанного Офис Совета Безопасности Республики Арцах
разрабатывает концептуальные подходы к урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, которые будут вынесены на публичное обсуждение с участием заинтересованных сторон.