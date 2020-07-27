 
  • 22:58 – Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах 
  • 18:34 – Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 22:58 – Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 15:48 – Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж 

Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

 
 
Заявление МИД Республики Арцах в связи с 26-летием подписания трехстороннего документа в подтверждение обязательств по прекращению огня:

"26 лет назад, 26-27 июля 1994 года, Республика Арцах, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ подписали документ, в котором подтвердили твердую решимость и впредь выполнять свои обязательства по прекращению огня и зафиксировали бессрочный характер Соглашения о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994.

Данный трехсторонний документ, а также соглашения от 12 мая 1994 года и по укреплению прекращения огня от 6 февраля 1995 года создали необходимые условия для поиска урегулирования азербайджано-карабахского конфликта посредством переговоров и по сей день служат основой мирного процесса. Будучи ключевыми элементами процесса не только урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, но и обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе в целом, указанные соглашения являются лучшим доказательством эффективности трехстороннего переговорного формата, в рамках которого они и стали возможны.

К сожалению, мы периодически становимся очевидцами попыток азербайджанской стороны отказаться от своих обязательств по поддержанию мира в регионе и наделить себя мнимым правом на развязывание войны, а также подорвать действие соглашений, лежащих в основе процесса мирного урегулирования. Однако такие попытки всегда встречали резко негативную реакцию международного сообщества. В 2016 году в ответ на ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном новой войны против Арцаха и попыток официального Баку денонсировать Соглашение о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, Соединенные Штаты, Франция, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Действующий Председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь Совета Европы призвали строго следовать обязательствам по сохранению режима прекращения огня, тем самым признав обязательный характер вышеуказанных соглашений 1994-1995 годов.

На фоне прямой вооруженной агрессии Азербайджана на тавушском участке армяно-азербайджанской границы 12 июля с.г. и последующего целенаправленного обострения ситуации все более актуальной становится необходимость принятия международным сообществом практических мер по обеспечению необратимости мирного процесса и исключению возможности возобновления боевых действий. Эскалация напряженности 12 июля служит еще одним напоминанием об императивности незамедлительного внедрения механизмов международного контроля над режимом прекращения огня.

Республика Арцах подтверждает свою приверженность обязательствам, взятым по выполнению соглашений о полном прекращении огня и военных действий. В то же время власти Арцаха будут и далее предпринимать все необходимые меры для укрепления безопасности страны и готовы пресечь любую попытку Азербайджана начать новую агрессию против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах”,- говорится в заявлении. 
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 49


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян
    » Спекуляции Баку статьей Устава ООН отвергнуты международным сообществом | МИД Арцаха
    » Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА
    » Вопрос физической безопасности и статуса Карабаха являются абсолютными приоритетами Армении — министр
    » В Степанакерте назвали условия для придания необходимого импульса процессу урегулирования карабахского конфликта
    » Армения настаивает на реализации Венских и Петербургских договоренностей – заявление МИД
    » При попытке Баку решить конфликт военным путем, будут приняты необходимые меры самообороны | МИД Арцаха
    » В ОБСЕ распространено заявление НС Арцаха к 30-й годовщине геноцида армян в Сумгаите
    » Необходимо восстановление полноформатных переговоров с участием Арцаха — МИД НКР
    » МИД Арцаха о годовщине апрельской агрессии Азербайджана: Баку целенаправленно углубляет недоверие между сторонами
    » Аналитик: Правовая база прекращения огня в зоне карабахского конфликта останется сомнительной
    » Заявление МИД Нагорно-Карабахской Республики
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

    • 22:58
    • 52
    • 0

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 72
    • 0

    В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

    • 17:20
    • 66
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 74
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 63
    • 0

    Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе

    • 09:19
    • 63
    • 0

    Как довести девушку до оргазма | 18+

    • 00:07
    • 144
    • 0

    Талыши не должны участвовать в конфликте против армян | З. Магеррамов

    • 21:30
    • 130
    • 0

    Беспорядки против армян по всему миру организованы азербайджанскими спецслужбами | посол Азербайджана Ариф Мамедов

    • 20:32
    • 213
    • 0

    Туркменистан подготовил программу профилактики и борьбы с ящуром

    • 18:07
    • 146
    • 0

    Курбан-байрам отметят в Узбекистане с соблюдением карантина

    • 17:09
    • 137
    • 0

    В ЦИК Украины рассказали об особенностях местных выборов-2020

    • 15:59
    • 135
    • 0

    Азербайджан пытается превратить Россию в арену межэтнических столкновений | Никол Пашинян

    • 15:34
    • 142
    • 0

    В Ереване 64 семьи безвозмездно получили новые квартиры

    • 12:21
    • 125
    • 0

    Аскярам в Бельгии надрали зад по делу и это даже не обсуждается

    • 11:59
    • 137
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59134
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54961
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48747
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44504
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43676
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38313
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36816
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34957
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32871
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31544
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25596
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24113
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24056
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23945
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22089
    • 0

    Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

    • 22:58
    • 52
    • 0

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 72
    • 0

    Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе

    • 09:19
    • 63
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 63
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 74
    • 0

    В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

    • 17:20
    • 66
    • 0

    Талыши не должны участвовать в конфликте против армян | З. Магеррамов

    • 21:30
    • 130
    • 0

    Беспорядки против армян по всему миру организованы азербайджанскими спецслужбами | посол Азербайджана Ариф Мамедов

    • 20:32
    • 213
    • 0

    Азербайджан пытается превратить Россию в арену межэтнических столкновений | Никол Пашинян

    • 15:34
    • 142
    • 0

    В Ереване 64 семьи безвозмездно получили новые квартиры

    • 12:21
    • 125
    • 0

    В ЦИК Украины рассказали об особенностях местных выборов-2020

    • 15:59
    • 135
    • 0

    Туркменистан подготовил программу профилактики и борьбы с ящуром

    • 18:07
    • 146
    • 0

    Курбан-байрам отметят в Узбекистане с соблюдением карантина

    • 17:09
    • 137
    • 0

    Бердымухамедов и Мирзиёев обсудили проблему Арала и пандемии

    • 10:02
    • 260
    • 0

    Аскярам в Бельгии надрали зад по делу и это даже не обсуждается

    • 11:59
    • 137
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА