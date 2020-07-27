Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

Заявление МИД Республики Арцах в связи с 26-летием подписания трехстороннего документа в подтверждение обязательств по прекращению огня:



"26 лет назад, 26-27 июля 1994 года, Республика Азербайджан и "26 лет назад, 26-27 июля 1994 года, Республика Арцах Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ подписали документ, в котором подтвердили твердую решимость и впредь выполнять свои обязательства по прекращению огня и зафиксировали бессрочный характер Соглашения о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994.



Данный трехсторонний документ, а также соглашения от 12 мая 1994 года и по укреплению прекращения огня от 6 февраля 1995 года создали необходимые условия для поиска урегулирования азербайджано-карабахского конфликта посредством переговоров и по сей день служат основой мирного процесса. Будучи ключевыми элементами процесса не только урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, но и обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе в целом, указанные соглашения являются лучшим доказательством эффективности трехстороннего переговорного формата, в рамках которого они и стали возможны.



К сожалению, мы периодически становимся очевидцами попыток азербайджанской стороны отказаться от своих обязательств по поддержанию мира в регионе и наделить себя мнимым правом на развязывание войны, а также подорвать действие соглашений, лежащих в основе процесса мирного урегулирования. Однако такие попытки всегда встречали резко негативную реакцию международного сообщества. В 2016 году в ответ на ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном новой войны против Арцаха и попыток официального Данный трехсторонний документ, а также соглашения от 12 мая 1994 года и по укреплению прекращения огня от 6 февраля 1995 года создали необходимые условия для поиска урегулирования азербайджано-карабахского конфликта посредством переговоров и по сей день служат основой мирного процесса. Будучи ключевыми элементами процесса не только урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, но и обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе в целом, указанные соглашения являются лучшим доказательством эффективности трехстороннего переговорного формата, в рамках которого они и стали возможны.К сожалению, мы периодически становимся очевидцами попыток азербайджанской стороны отказаться от своих обязательств по поддержанию мира в регионе и наделить себя мнимым правом на развязывание войны, а также подорвать действие соглашений, лежащих в основе процесса мирного урегулирования. Однако такие попытки всегда встречали резко негативную реакцию международного сообщества. В 2016 году в ответ на ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном новой войны против Арцаха и попыток официального Баку денонсировать Соглашение о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, Соединенные Штаты, Франция, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Действующий Председатель ОБСЕ и Генеральный секретарь Совета Европы призвали строго следовать обязательствам по сохранению режима прекращения огня, тем самым признав обязательный характер вышеуказанных соглашений 1994-1995 годов.



На фоне прямой вооруженной агрессии Азербайджана на тавушском участке армяно-азербайджанской границы 12 июля с.г. и последующего целенаправленного обострения ситуации все более актуальной становится необходимость принятия международным сообществом практических мер по обеспечению необратимости мирного процесса и исключению возможности возобновления боевых действий. Эскалация напряженности 12 июля служит еще одним напоминанием об императивности незамедлительного внедрения механизмов международного контроля над режимом прекращения огня.