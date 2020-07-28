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Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян

 Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян
Пашинян ответил на пост Симоньян о "неблагодарной Армении"

Союзником России в Армении является армянский народ, а не отдельные политики, а считающиеся враждебными России НКО работают со времен правления президентов, в чьей лояльности в России никто не сомневался, заявил Пашинян

Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отметив это, глава армянского правительства указал на то, что все перечисленные претензии несостоятельны.

«Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорных Карабах? Нет», — отметил Пашинян, комментируя первый тезис. Но при этом Армения и Нагорный Карабах — единое пространство безопасности, напомнил он.

Комментируя претензии по аресту бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году (из-за разгона митинга против результатов выборов в марте 2008 года, в ходе которого погибли десять человек), Пашинян отметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ. «В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс», — сказал премьер. По его словам, очень многие деятели в течение долгого время представляли себя в качестве единоличного союзника России, но союзник России — армянский народ».

Отвечая на претензию по поводу работы некоммерческих организаций, глава правительства Армении напомнил, что они начали работать много раньше его прихода к власти в 2018 году. «Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?» — отметил Пашинян.
 



  Источник:FMG NEWS

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