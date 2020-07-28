 Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян

Пашинян ответил на пост Симоньян о "неблагодарной Армении"
Союзником России в Армении является армянский народ, а не отдельные политики, а считающиеся враждебными России НКО работают со времен правления президентов, в чьей лояльности в России никто не сомневался, заявил Пашинян
Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян
. Отметив это, глава армянского правительства указал на то, что все перечисленные претензии несостоятельны.
«Армения
не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорных Карабах
? Нет», — отметил Пашинян, комментируя первый тезис. Но при этом Армения
и Нагорный Карабах
— единое пространство безопасности, напомнил он.
Комментируя претензии по аресту бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году (из-за разгона митинга против результатов выборов в марте 2008 года, в ходе которого погибли десять человек), Пашинян отметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ. «В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс
», — сказал премьер. По его словам, очень многие деятели в течение долгого время представляли себя в качестве единоличного союзника России, но союзник России — армянский народ».
Отвечая на претензию по поводу работы некоммерческих организаций, глава правительства Армении напомнил, что они начали работать много раньше его прихода к власти в 2018 году. «Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?» — отметил Пашинян.