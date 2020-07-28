Глава МИД Армении и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Министры иностранных дел Армении и ОАЭ Зограб Мнацаканян и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян 27 июля провели телефонный разговор, в ходе которого затронули перспективы двустороннего сотрудничества, а также применяемые меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Прежде всего стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и здравоохранительной сферах.

В этом контексте, Мнацаканян и Абдалла бен Заид затронули усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровнях по преодолению последствий эпидемии коронавируса.

Министры отметили важность расширения сотрудничества по сдерживанию распространения инфекции.

Кроме того, Зограб Мнацаканян представил своему коллеге подходы Армении к вопросам мира и безопасности, в сложившиеся ситуации между соседними странами.

К тому же шейх Абдулла, пообщался с новым главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, собеседники также обсудили совместное сотрудничество по разработке вакцин от вируса.

По состоянию на 28 июля, подтверждённых случаев коронавируса в Армении достигло 37 629, из которых 27 357 пациента вылечены. В ОАЭ всего на данный момент зафиксировано 59 177 случаев заражения, выздоровевшие – 52 510 человек.