 
  • 19:32 – Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом 
  • 15:02 – Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 17:07 – Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 15:48 – Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж 

Глава МИД Армении и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

  • 28.07.2020, 11:01,
  • В Мире + Европа » Армения
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава МИД Армении и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусомМинистры иностранных дел Армении и ОАЭ Зограб Мнацаканян и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян 27 июля провели телефонный разговор, в ходе которого затронули перспективы двустороннего сотрудничества, а также применяемые меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Прежде всего стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и здравоохранительной сферах.

В этом контексте, Мнацаканян и Абдалла бен Заид затронули усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровнях по преодолению последствий эпидемии коронавируса.

Министры отметили важность расширения сотрудничества по сдерживанию распространения инфекции.

Кроме того, Зограб Мнацаканян представил своему коллеге подходы Армении к вопросам мира и безопасности, в сложившиеся ситуации между соседними странами.

К тому же шейх Абдулла, пообщался с новым главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, собеседники также обсудили совместное сотрудничество по разработке вакцин от вируса.

По состоянию на 28 июля, подтверждённых случаев коронавируса в Армении достигло 37 629, из которых 27 357 пациента вылечены. В ОАЭ всего на данный момент зафиксировано 59 177 случаев заражения, выздоровевшие – 52 510 человек. 





  •   Просмотров Сегодня: 34


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Главы МИД Армении и Молдавии обсудили развитие двустороннего сотрудничества
    » Мнацаканян обсудил с представителем МИД Великобритании совместную работу по борьбе с COVID-19
    » Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Киргизии и Канады
    » Мнацаканян и Мухриддин обсудили борьбу с коронавирусом
    » Зограб Мнацаканян и Хайко Маас обсудили приоритеты Восточного партнёрства и экономику
    » Глава МИД рассказал о важности роли армянской диаспоры
    » Восточное партнерство важная площадка для содействия сотрудничеству Армении с ЕС — глава МИД
    » Глава МИД Армении обсудил с советником канцлера ФРГ актуальные региональные вопросы
    » Армения высоко ценит усилия Франции по карабахскому урегулированию
    » Армения придает важность формированию атмосферы безопасности и мира в регионе
    » Глава МИД Армении и госсекретарь МИД Франции обсудили подготовку саммита Франкофонии
    » Глава МИД: Армения придается важное значение дальнейшему укреплению ОДКБ
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

    • 19:32
    • 18
    • 0

    Туркменистан увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан

    • 18:16
    • 18
    • 0

    Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА

    • 17:07
    • 32
    • 0

    Туркменское частное предприятие Himiýa senagaty увеличило производство продукции

    • 17:00
    • 28
    • 0

    В Таджикистане запретили массовое празднование Курбан-байрама

    • 15:03
    • 36
    • 0

    Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян

    • 15:02
    • 45
    • 0

    Президент Киргизии отметил важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ

    • 14:42
    • 37
    • 0

    Лукашенко пользуется позитивным отношением у россиян

    • 13:59
    • 33
    • 0

    Глава МИД Армении и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

    • 11:01
    • 35
    • 0

    МИД Туркменистана отреагировал на репортаж канала «МИР24»

    • 10:30
    • 33
    • 0

    Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

    • 22:58
    • 77
    • 0

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 95
    • 0

    В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

    • 17:20
    • 82
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 89
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59143
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54970
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48750
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44508
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43702
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38318
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36820
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34964
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32875
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31547
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25599
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24117
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24059
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23952
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22093
    • 0

    Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА

    • 17:07
    • 32
    • 0

    В Таджикистане запретили массовое празднование Курбан-байрама

    • 15:03
    • 36
    • 0

    Туркменистан увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан

    • 18:16
    • 18
    • 0

    МИД Туркменистана отреагировал на репортаж канала «МИР24»

    • 10:30
    • 33
    • 0

    Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

    • 19:32
    • 18
    • 0

    Президент Киргизии отметил важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ

    • 14:42
    • 37
    • 0

    Лукашенко пользуется позитивным отношением у россиян

    • 13:59
    • 33
    • 0

    Туркменское частное предприятие Himiýa senagaty увеличило производство продукции

    • 17:00
    • 28
    • 0

    Глава МИД Армении и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

    • 11:01
    • 35
    • 0

    Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян

    • 15:02
    • 45
    • 0

    Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

    • 22:58
    • 77
    • 0

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 95
    • 0

    Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе

    • 09:19
    • 75
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 77
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 89
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА