Туркменское частное предприятие Himiýa senagaty увеличило производство продукции

Коллектив хозяйственного общества Himiýa senagaty за первое полугодие 2020 года произвёл 127 тонн йода. Объект расположенный в местечке Чалджа Берекетского этрапа Балканского региона Туркменистана уже составляет серьёзную конкуренцию товаропроизводителям из госсектора. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Благодаря промышленной разработке местных сырьевых ресурсов, здесь уже налажено производство йодных палочек, йодных карандашей и других обеззараживающих веществ для нужд Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

— Наше предприятие, пока ещё молодое, делает свои первые шаги на пути к мировому рынку, где туркменский йод пользуется повышенным спросом, привлекает внимание потребителей из-за рубежа. Йод марки «С», выпускаемый у нас, отличается высоким качеством и является экологически чистым продуктом, что по достоинству оценивается зарубежными потребителями, в числе которых Объединённые Арабские Эмираты, Россия, Индия, Австрия. Желающих приобрести йодную продукцию с товарным знаком страны-экспортёра «Сделано в Туркменистане» становится с каждым годом всё больше, — рассказал специалист склада готовой продукции Мекан Одетаганов.

По словам специалиста, сооружение новых мощностей перерабатывающей промышленности на местах, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию экспортного потенциала страны.

Напомним, высококачественный йод, выпускаемый Himiýa senagaty, пользуется повышенным спросом у зарубежных покупателей. Первые три партии продукции в 2019 году были отправлены в Индию.