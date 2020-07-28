Лукашенко пользуется позитивным отношением у россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 27 июля опубликовал своё исследование в отношении персоны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Судя по опросу большая часть россиян положительно воспринимают лидера соседнего государства. Об этом SNG.Today сообщили во всероссийском центре.

Согласно произведённому изучению мнений граждан РФ, отношение к президенту РБ сообразно отношению к стране в целом. Так, выявлен показатель, что каждый второй россиянин (52%) относится к главе белорусского государства положительно. Приблизительно треть граждан РФ (35%), проявили безразличие к его образу, и только 9% опрошенных лиц заявила о негативном отношении к Батьке.

Следующая часть исследования, была посвящена эмоциональному фону при упоминании имени Александра Лукашенко. Большинство проявленных эмоций позитивные. Выяснилось, что склонных к уважению первого лица Беларуси 34%, тех, кто проявил к нему симпатию, набралось 18%, а тех, кто доверяет 14%.

Но нашлись и те, кто проявил негатив к неизменному президенту, однако их немного. Выразивших недоверие 7%, показавших разочарование 5%, смотрящих с позиций антипатии и скепсиса по 4%.

Напомним, что определение мнений происходило методом телефонного интервью при случайной выборке абонентов.