 
  • 19:32 – Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом 
  • 15:02 – Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 17:07 – Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 15:48 – Следственный комитет предъявил обвинения руководителю общины Ариндж 

Лукашенко пользуется позитивным отношением у россиян

  • 28.07.2020, 13:59,
  • В Мире + Европа » Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко пользуется позитивным отношением у россиянВсероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 27 июля опубликовал своё исследование в отношении персоны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Судя по опросу большая часть россиян положительно воспринимают лидера соседнего государства. Об этом SNG.Today сообщили во всероссийском центре.

Согласно произведённому изучению мнений граждан РФ, отношение к президенту РБ сообразно отношению к стране в целом. Так, выявлен показатель, что каждый второй россиянин (52%) относится к главе белорусского государства положительно. Приблизительно треть граждан РФ (35%), проявили безразличие к его образу, и только 9% опрошенных лиц заявила о негативном отношении к Батьке.

Следующая часть исследования, была посвящена эмоциональному фону при упоминании имени Александра Лукашенко. Большинство проявленных эмоций позитивные. Выяснилось, что склонных к уважению первого лица Беларуси 34%, тех, кто проявил к нему симпатию, набралось 18%, а тех, кто доверяет 14%. 

Но нашлись и те, кто проявил негатив к неизменному президенту, однако их немного. Выразивших недоверие 7%, показавших разочарование 5%, смотрящих с позиций антипатии и скепсиса по 4%.

Напомним, что определение мнений происходило методом телефонного интервью при случайной выборке абонентов.





  •   Просмотров Сегодня: 33


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости
    » Инициативная группа кандидата Лукашенко будет принимать просьбы граждан
    » Лукашенко выступил за наращивание партнерства со Свердловской областью
    » Президент Грузии пригласил Лукашенко совершить визит в Тбилиси
    » Лукашенко летит в Пакистан
    » Треть граждан России считает, что отношения с Турцией нужно разорвать — опрос
    » ЕС отменил действовашие 13 лет санкции против Беларуси
    » 70% россиян доверяют соцопросам
    » Лукашенко официально стал президентом Белоруссии в пятый раз
    » В Кремле прокомментировали приостановку санкций ЕС против Лукашенко
    » ЕС приостанавливает санкции против 170 граждан Беларуси, включая президента Александра Лукашенко
    » НИСЭПИ: электоральный рейтинг Лукашенко немного вырос
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

    • 19:32
    • 18
    • 0

    Туркменистан увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан

    • 18:16
    • 18
    • 0

    Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА

    • 17:07
    • 32
    • 0

    Туркменское частное предприятие Himiýa senagaty увеличило производство продукции

    • 17:00
    • 29
    • 0

    В Таджикистане запретили массовое празднование Курбан-байрама

    • 15:03
    • 36
    • 0

    Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян

    • 15:02
    • 45
    • 0

    Президент Киргизии отметил важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ

    • 14:42
    • 37
    • 0

    Лукашенко пользуется позитивным отношением у россиян

    • 13:59
    • 34
    • 0

    Глава МИД Армении и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

    • 11:01
    • 35
    • 0

    МИД Туркменистана отреагировал на репортаж канала «МИР24»

    • 10:30
    • 33
    • 0

    Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

    • 22:58
    • 77
    • 0

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 95
    • 0

    В России студентам-иностранцам официально разрешат работать

    • 17:20
    • 82
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 89
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59143
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54970
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48750
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44508
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 43702
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38318
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36820
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34964
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32875
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31547
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25599
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24117
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24059
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23952
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22093
    • 0

    Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА

    • 17:07
    • 32
    • 0

    В Таджикистане запретили массовое празднование Курбан-байрама

    • 15:03
    • 36
    • 0

    Туркменистан увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан

    • 18:16
    • 18
    • 0

    МИД Туркменистана отреагировал на репортаж канала «МИР24»

    • 10:30
    • 33
    • 0

    Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

    • 19:32
    • 18
    • 0

    Президент Киргизии отметил важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ

    • 14:42
    • 37
    • 0

    Лукашенко пользуется позитивным отношением у россиян

    • 13:59
    • 34
    • 0

    Туркменское частное предприятие Himiýa senagaty увеличило производство продукции

    • 17:00
    • 29
    • 0

    Глава МИД Армении и ОАЭ обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

    • 11:01
    • 35
    • 0

    Союзник России — армянский народ! | Никол Пашинян

    • 15:02
    • 45
    • 0

    Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах

    • 22:58
    • 77
    • 0

    Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян

    • 18:34
    • 95
    • 0

    Президенты Украины и России обсудили ситуацию в Донбассе

    • 09:19
    • 75
    • 0

    Не поступившим абитуриентам в Армении предложили другой вариант

    • 13:44
    • 77
    • 0

    Глава правительства Молдовы сообщил о нехорошей эпидемиологической ситуации в стране

    • 16:18
    • 89
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА