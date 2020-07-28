Президент Киргизии отметил важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 27 июля провёл совещание в рамках видеосвязи с главой правительства Кубатбеком Бороновым. В ходе заседания, стороны обсудили принимаемые меры по борьбе с пандемической инфекцией коронавируса и эпидемиологическую обстановку в стране. Кроме того, президент указал на важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ, старых больниц, а также, строительство дорожной инфраструктуры в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Глава кабинета министров сообщил о том, что российские медработники оказывают большую помощь своим местным коллегам в лечении коронавируса, а также, обучают их современным методам проведения реанимационных мероприятий.

Помимо этого, по словам Боронова, в каждой области государства ведётся работа по установке оборудования компьютерной томографии. На данный момент они имеются только в Бишкеке и Оше.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что в городе Ош наблюдается положительная динамика по снижению количества инфицированных коронавиирусом случаев.

Жээнбеков поручил своевременно принимать соответствующие шаги по прогнозированию дальнейшего развития ситуации в стране.