Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

На правительственном заседании Казахстана под председательством главы кабинета Аскара Мамина 28 июля, были рассмотрены вопросы, не сходящих с поля зрения госорганов и общественности — борьбы с коронавирусом. В ходе дистанционного совещания была отмечена заметная стабилизация эпидемиологического положения в медицинских лагерях страны. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В рамках изложенных чиновниками докладов, прослеживалась положительная динамика в сторону улучшения. Так, период вторичного карантина, который будет действовать до 2 августа, в Казахстане удалось переломить поступательное распространение коронавируса.

Минздрав республики оповестил о том, что эпидем-ситуация стабилизирована. В данное время значительно снизилась нагрузка на клинические центры. Количество избавившихся от недуга людей составило почти 65% по всей стране. Ежедневный прирост заболеваемости спустился с отметки 4% до показателя 1,7%, помимо этого зафиксировано снижение выездной работы бригад скорой помощи, и укомплектованы приличные запасы лекарственных средств в регионах.