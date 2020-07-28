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Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусом

  • 28.07.2020, 19:32,
  • В Мире + Европа
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Казахстан вышел в фазу урегулирования ситуации с коронавирусомНа правительственном заседании Казахстана под председательством главы кабинета Аскара Мамина 28 июля, были рассмотрены вопросы, не сходящих с поля зрения госорганов и общественности — борьбы с коронавирусом. В ходе дистанционного совещания была отмечена заметная стабилизация эпидемиологического положения в медицинских лагерях страны. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В рамках изложенных чиновниками докладов, прослеживалась положительная динамика в сторону улучшения. Так, период вторичного карантина, который будет действовать до 2 августа, в Казахстане удалось переломить поступательное распространение коронавируса. 

Минздрав республики оповестил о том, что эпидем-ситуация стабилизирована. В данное время значительно снизилась нагрузка на клинические центры. Количество избавившихся от недуга людей составило почти 65% по всей стране. Ежедневный прирост заболеваемости спустился с отметки 4% до показателя 1,7%, помимо этого зафиксировано снижение выездной работы бригад скорой помощи, и укомплектованы приличные запасы лекарственных средств в регионах.

По итогам докладов, Аскар Мамин сообщил, что это не предел, необходимо закрепить и далее улучшать текущие показатели. Глава правительства заострил внимание онлайн-собеседников на том, что министерством здравоохранения представлен план поэтапного выхода из карантина. С учётом реальной динамики по итогам июля, план будет проанализирован на заседании госкомиссии, отметил премьер-министр.





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