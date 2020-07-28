МИД Туркменистана отреагировал на репортаж канала «МИР24»

Руководство МИД Туркменистана подвергло критике сообщение одного из корреспондентов телеканала «МИР24». Журналист заявил, что нынешняя жара в Таджикистане вызвана ветрами, пришедшими из Ирана через Туркменистан. Об этом SNG.Today сообщили 27 июля в пресс-секретариате дипведомства.

Чиновники отметили, что на основе многолетних наблюдений местных гидрометеорологических центров было выявлено, что подобные ветра в ходе перемещения меняют скорость и направление. В связи с этим их влияние на климат центральноазиатского региона — минимально.

В МИД подчеркнули, что сообщение журналиста не выдерживает никакой критики. Кроме того, в госоргане его назвали «политически близоруким».

В дипведомстве сделали акцент на том, что подобные заявления могут вызвать подозрение в переносе различных инфекций в другие страны. Госслужащие добавили, что возможность длительного нахождения вирусов в аэрозольных капельках воздуха доказана 239 учёными из 32 стран мира. Они отметили, что подобные действия со стороны некомпетентных представителей СМИ нарушают нормы политической этики.

В МИД также заострили внимание на текущей проблеме с высыханием Аральского моря. Было отмечено, что воздушные массы, образующиеся при испарении воды, могут содержать вредные для человека вещества.

Напомним, что миссия ВОЗ, по итогам 10-дневного визита в страну, оценила эпидемиологическую ситуацию в Туркменистане как благоприятную.