Туркменистан увеличил поставки электроэнергии в Узбекистан

Узбекистан с сегодняшнего дня будет компенсировать падение импорта электроэнергии из Таджикистана поставками из Туркменистана. Об этом SNG.Today 27 июля сообщили в пресс-службе АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

– В целях положительного решения вопроса были проведены переговоры по увеличению объёмов импорта электроэнергии из Туркменистана, которые планируется начать с 28 июля, – говорится в сообщении компании НЭС Узбекистана.

Важно отметить, что уже накануне увеличен объём импорта электроэнергии из Туркменистана в Узбекистан по ЛЭП Сердар-Каракуль (ГС 500 кВт). В течение вчерашнего дня объём поставляемой мощности по данной линии намерены были с 80 МВт довести до 200 МВт.

Начало импорта электроэнергии из Туркменистана, в дополнение к основной электроэнергии страны, позволит обеспечить бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией даже в рабочие дни недели.

Добавим, что причиной временных перебоев в электроснабжении по стране послужило резкое сокращение с 16 июля объёма импорта электроэнергии, принимаемой из энергосистемы Таджикистана. Показатель поставки электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан уменьшился с 12 млн кВт.ч до 0,3 млн кВт.ч. ежедневно.

Поэтому Узбекистан заключил договор с Туркменистаном о поставке электроэнергии, документ которого, начинает действовать сегодня.

По словам главы государственной энергетической компании Таджикистана «Барки Точик» Мирзо Исмоилзода, экспорт таджикской электроэнергии сократился из-за уменьшения притока воды в Вахше и перераспределением сетей в Афганистане.

Напомним, что в узбекской энергосистеме действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тыс. МВт.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале прошлого года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Её основной целью к 2030 году является сооружение и эксплуатация АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство первой в стране атомной электростанция планируется начать в 2022 году в сотрудничестве с российской госкорпорацией «Росатом».