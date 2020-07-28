В Таджикистане запретили массовое празднование Курбан-байрама

Власти Таджикистана запретили гражданам массово отмечать крупный праздник исламского мира Курбан-байрам. Решение было принято руководством республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ведомстве отметили, что это связано с ростом активности вируса. Об этом 27 июля сообщило информагентство «Ховар».

Сотрудники штаба подчеркнули, что данные меры помогут избежать второй волны коронавируса. В госоргане отметили, что ограничения помогут защитить здоровье граждан и обеспечить их безопасность. Под запрет попали проведение массовых мероприятий, хождения по домам и участие в гуляниях по случаю праздника.

Комитету по религии, проведению торжеств и обрядов при правительстве было поручено расширить разъяснительные работы среди населения. Жители также получили рекомендации относительно важности соблюдения социальной дистанции и ношения медицинских масок в общественных местах.

Напомним, что Курбан-байрам отмечается мусульманами через 70 дней после Ураза-байрама (праздника по случаю окончания поста Рамадан). В этом году Иди Курбон приходится на 31 июля.

В Исламском центре Таджикистана подчеркнули, что все молитвы можно будет совершать дома. По словам главы совета улемов Саидмукаррама Абдулкодирзода, жертвоприношение можно проводить позже, после полудня, ввиду отсутствия намаза.