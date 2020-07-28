Азербайджан выступил против территориальной целостности России | МИД АЗЕРБАЙДЖАНА

Азербайджан однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.



Комментарий был сделан после заявления специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посла Хайди Грау после очередных онлайн конференции ТКГ и ее Рабочих групп.



"Я рада сообщить, что сегодня Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия”, -отметила Грау.