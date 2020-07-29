Тезис что азербайджанцы и турки это «один народ – два государства», – чушь собачья. | Евгений Сатановский

Тезис о том, что отношения азербайджанцев и турок укладываются в формулу «один народ – два государства», – чушь собачья. Азербайджанцы как шииты периодически вырезались турками, которые испокон веков их терпеть не могли. Суннитский фанатизм с шиитами никак не корреспондирует. Хуже, чем отношение турок к азербайджанцам, было разве что отношение азербайджанцев к туркам. Об этом в интервью Новости Армении заявил президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Евге́ний Я́нович Сатано́вский — российский учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока. Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока». Кандидат экономических наук, профессор.

