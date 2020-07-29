Армения приостанавливает инспекционные визиты Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ

Армения распространила ноту в ОБСЕ относительно приостановления инспекционных визитов со стороны Турции на территорию Армении в рамках ДОВСЕ и Венского документа.



Об этом говорится в заявлении МИД Армении, которое приводим полностью:



"С 12 июля, Турция в контексте нападения Азербайджана в направлении Тавуша выступает с позиций поддержки Азербайджана и беспрецедентных угроз в адрес Армении, что помимо всего проявляется в начатых 29 июля совместных с Азербайджаном широкомасштабных военных учениях у границ Армении.



Учитывая сложившуюся ситуацию, 29 июля постоянное представительство Республики "С 12 июля, Турция в контексте нападения Азербайджана в направлении Тавуша выступает с позиций поддержки Азербайджана и беспрецедентных угроз в адрес Армении, что помимо всего проявляется в начатых 29 июля совместных с Азербайджаном широкомасштабных военных учениях у границ Армении.Учитывая сложившуюся ситуацию, 29 июля постоянное представительство Республики Армения при ОБСЕ распространило ноту, информирующую государств-участников ОБСЕ и государств-участников ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе) о том, что РА отныне приостанавливает инспекции со стороны Турецкой Республики или участие представителей Турции в качестве приглашенных инспекторов в намеченных инспекционных визитах на территорию Республики Армения в рамках ДОВСЕ и Венского документа.



Согласно ноте, данное решение Армении было принято на основе принципов ДОВСЕ и Венского документа и исходит из национальных интересов и соображений безопасности Армении.

Осуществление любого инспекционного визита на территорию Республики Согласно ноте, данное решение Армении было принято на основе принципов ДОВСЕ и Венского документа и исходит из национальных интересов и соображений безопасности Армении.Осуществление любого инспекционного визита на территорию Республики Армения со стороны Турции, открыто поддерживающей военные действия Азербайджана против Армении и выступающей с беспрецедентными угрозами, в частности, начиная 12 июля 2020 года, будет негативно влиять на интересы безопасности Армении и может нанести ущерб безопасности населения.